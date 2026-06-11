A medida busca devolver quantias descontadas sem autorização dos segurados entre março de 2020 e março de 2025. Segundo dados divulgados pelo governo, mais de R$ 3 bilhões já foram restituídos a cerca de 4,5 milhões de beneficiários em todo o país.

Milhões de aposentados e pensionistas ainda podem ter direito a receber valores devolvidos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O prazo para contestar descontos associativos considerados indevidos termina em 20 de junho e é uma etapa importante para quem deseja participar do acordo de ressarcimento criado pelo Governo Federal.

Após a conclusão das etapas exigidas, o pagamento pode ser realizado em até três dias úteis. O acordo foi criado para acelerar a devolução dos recursos e evitar que os segurados precisem recorrer a processos mais longos para recuperar os valores.

O primeiro passo é verificar se houve descontos de associações ou entidades no extrato de pagamento do benefício. Caso identifique cobranças não autorizadas, o segurado deve registrar uma contestação junto ao INSS. Em seguida, a entidade responsável terá até 15 dias úteis para apresentar justificativas ou documentos que comprovem a autorização do desconto.

Como pedir o ressarcimento

Se a associação não responder dentro do prazo estabelecido ou apresentar documentação considerada irregular, o sistema disponibiliza automaticamente a opção para adesão ao acordo. A partir desse momento, o valor é liberado para pagamento com correção monetária.