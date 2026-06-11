Embora o chamamento seja aberto a produções de todo o Brasil, a prioridade será para trabalhos realizados no interior paulista, especialmente em Piracicaba e cidades da região. A iniciativa busca ampliar a circulação de produções independentes e fortalecer a presença do audiovisual criado fora dos grandes centros. Podem ser inscritas obras de curta, média e longa-metragem, além de séries e trailers de produção nacional.

Produtores, diretores e realizadores audiovisuais de Piracicaba e região têm uma nova oportunidade para colocar seus trabalhos em evidência. O cineclube Nhô Cine, promovido pelo coletivo Cena 14, está com inscrições abertas para selecionar filmes, séries e trailers que poderão integrar seu banco de obras para futuras exibições.

Há quatro anos em atividade, o Nhô Cine se consolidou como um importante espaço de exibição e debate sobre o cinema brasileiro em Piracicaba. O projeto já realizou mais de 30 sessões, exibindo mensalmente produções nacionais e reunindo público, realizadores e convidados para discutir temas ligados ao audiovisual. Além das exibições, cada sessão conta com uma roda de conversa mediada por integrantes da Cena 14. O momento permite a troca de experiências entre espectadores e realizadores, contribuindo para a formação de público e para a valorização das produções independentes de Piracicaba e região.

O cineclube também tem como objetivo ampliar a oferta de espaços e circuitos alternativos de exibição, não apenas em Piracicaba, mas em toda a região. A proposta é atuar como um ponto de difusão do audiovisual nacional e regional, incentivando o acesso do público a obras que muitas vezes encontram pouca visibilidade nos circuitos comerciais.

Segundo Laura Castralli, da comunicação da Cena 14, não há uma data limite para o envio das obras. “O específico é ser brasileiro. A prioridade será dada para produções do interior, especialmente da região de Piracicaba”, explicou ao JP.