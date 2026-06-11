11 de junho de 2026
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ESTÁDIO AZTECA

Copa do Mundo 2026 começa hoje; Veja tudo sobre a estreia

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
A Fifa informou que todos os ingressos disponibilizados para a partida de abertura foram vendidos.
A Fifa informou que todos os ingressos disponibilizados para a partida de abertura foram vendidos.

A contagem regressiva chegou ao fim. A Copa do Mundo de 2026 tem início nesta quinta-feira (11) com o confronto entre México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida marca o começo da maior edição já realizada do torneio.

Pela primeira vez, o Mundial contará com 48 seleções e será disputado em três países-sede: México, Estados Unidos e Canadá. Ao todo, serão 104 jogos ao longo de 39 dias de competição, com a decisão programada para 19 de julho.

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O palco da abertura é um dos mais tradicionais do futebol mundial. O Estádio Azteca entrou para a história ao receber as finais das Copas de 1970 e 1986, vencidas por Brasil e Argentina, respectivamente.

Reedição de duelo histórico

O jogo inaugural também traz uma curiosidade. México e África do Sul repetem o confronto que abriu a Copa do Mundo de 2010. Naquela ocasião, os sul-africanos saíram na frente com Tshabalala, mas os mexicanos empataram em 1 a 1 com Rafa Márquez.

Dezesseis anos depois, Márquez volta a participar do duelo, desta vez como integrante da comissão técnica da seleção mexicana.

México aposta no fator casa

Dividindo a organização do torneio com Estados Unidos e Canadá, o México chega motivado para a estreia. A equipe comandada por Javier Aguirre realizou uma série de amistosos preparatórios e encerrou a fase de preparação com vitória convincente sobre a Sérvia.

A expectativa da torcida é ver a seleção superar sua melhor campanha em Copas do Mundo. Até hoje, os mexicanos alcançaram as quartas de final apenas nas edições de 1970 e 1986, ambas realizadas em casa.

África do Sul busca campanha inédita

Do outro lado, a África do Sul tenta alcançar um feito inédito. A seleção africana nunca avançou para a fase eliminatória de um Mundial e aposta no trabalho desenvolvido pelo técnico Hugo Broos para surpreender.

Os Bafana Bafana estão no Grupo A, que também reúne República Tcheca e Coreia do Sul.

Cerimônia de abertura terá atrações internacionais

Antes da bola rolar, a Fifa promoverá uma cerimônia especial inspirada na cultura mexicana. O evento contará com apresentações musicais de artistas latino-americanos e internacionais.

Entre os nomes confirmados estão Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Maná, J Balvin e Danny Ocean.

A recepção oficial ao público ficará por conta da atriz Salma Hayek.

Previsão de chuva preocupa organização

Apesar da expectativa pela abertura, autoridades mexicanas acompanham a possibilidade de chuvas fortes na capital do país. Nos últimos dias, a Cidade do México registrou pontos de alagamento, o que elevou o nível de atenção da organização para a realização do evento.

Arbitragem terá brasileiros

O Brasil também estará representado na arbitragem da partida inaugural. O árbitro será Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Pires e Bruno Boschilia. O árbitro de vídeo (VAR) será Nicolás Gallo.

A Fifa informou que todos os ingressos disponibilizados para a partida de abertura foram vendidos.

Ficha técnica
Jogo: México x África do Sul
Data: 11 de junho de 2026
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Estádio Azteca
Competição: Copa do Mundo 2026 – Grupo A
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)
Assistentes: Bruno Pires (Brasil) e Bruno Boschilia (Brasil)
VAR: Nicolás Gallo (Colômbia)

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