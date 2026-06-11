A contagem regressiva chegou ao fim. A Copa do Mundo de 2026 tem início nesta quinta-feira (11) com o confronto entre México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida marca o começo da maior edição já realizada do torneio.

Pela primeira vez, o Mundial contará com 48 seleções e será disputado em três países-sede: México, Estados Unidos e Canadá. Ao todo, serão 104 jogos ao longo de 39 dias de competição, com a decisão programada para 19 de julho.

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