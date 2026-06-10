A aprovação da Lei nº 15.428/2026 reacendeu uma dúvida entre milhões de motoristas brasileiros: a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) realmente vai acontecer? Embora o termo continue sendo utilizado pelo Governo Federal, o modelo que entrou em vigor ficou diferente da proposta inicialmente apresentada.

Na prática, a principal mudança divulgada quando a medida foi anunciada acabou ficando de fora do texto final. Os exames de aptidão física e mental, que haviam sido dispensados na versão original da proposta para determinados condutores, voltaram a ser obrigatórios após alterações feitas pelo Congresso Nacional. Com isso, a renovação da CNH poderá contar com mais recursos digitais e menos burocracia administrativa, mas continuará exigindo a comprovação de que o motorista permanece apto para dirigir.

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