O comércio de Piracicaba terá horário especial de funcionamento no próximo sábado (13), feriado municipal de Santo Antônio. As lojas de rua localizadas no Centro e nos principais corredores comerciais dos bairros estarão abertas das 9h às 16h, oferecendo mais uma oportunidade para os consumidores realizarem compras durante o fim de semana prolongado.

A data reúne fatores que devem impulsionar o movimento no varejo local. Além das compras relacionadas ao Dia dos Namorados, celebrado na sexta-feira (12), o feriado coincide com a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para as 19h, permitindo que consumidores aproveitem o período da manhã e da tarde para ir às lojas antes do início do jogo.

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