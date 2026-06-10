11 de junho de 2026
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COMÉRCIO

Feriado de Santo Antônio terá comércio aberto em Piracicaba; Veja

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Foto: Will Baldine/JP
Consumidores terão mais tempo para garantir presentes de Dia dos Namorados com horários estendidos no comércio nesta semana.
Consumidores terão mais tempo para garantir presentes de Dia dos Namorados com horários estendidos no comércio nesta semana.

O comércio de Piracicaba terá horário especial de funcionamento no próximo sábado (13), feriado municipal de Santo Antônio. As lojas de rua localizadas no Centro e nos principais corredores comerciais dos bairros estarão abertas das 9h às 16h, oferecendo mais uma oportunidade para os consumidores realizarem compras durante o fim de semana prolongado.

A data reúne fatores que devem impulsionar o movimento no varejo local. Além das compras relacionadas ao Dia dos Namorados, celebrado na sexta-feira (12), o feriado coincide com a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para as 19h, permitindo que consumidores aproveitem o período da manhã e da tarde para ir às lojas antes do início do jogo.

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Além das lojas de rua, o Shopping Piracicaba também funcionará no feriado, com atendimento das 10h às 18h. O empreendimento mantém programação especial para atender consumidores que preferem realizar compras em ambiente fechado e com opções de lazer e alimentação.

Já os supermercados seguirão escalas próprias de funcionamento. Os horários poderão variar conforme a rede e a unidade, por isso a orientação é que os consumidores consultem previamente os canais oficiais de cada estabelecimento antes de se deslocarem.

Regras para abertura em feriados

A abertura das lojas durante feriados é permitida por meio de acordo firmado entre o Sincomércio Piracicaba, que representa os empresários do setor varejista, e o Sincomerciários de Piracicaba, entidade que representa os trabalhadores do comércio.

Para aderir ao funcionamento especial, as empresas devem cumprir as exigências previstas na legislação federal e nas regras estabelecidas pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Entre as exigências está a solicitação de autorização específica por meio da plataforma SindMais, disponível no portal do sindicato patronal.

O objetivo é garantir que a abertura ocorra dentro das normas trabalhistas vigentes, assegurando os direitos dos funcionários e a regularidade das operações comerciais durante o feriado.

Horário estendido para o Dia dos Namorados

A programação especial do comércio começa antes mesmo do feriado. Na quinta-feira (11), véspera do Dia dos Namorados, as lojas dos corredores comerciais de Piracicaba terão horário ampliado de atendimento, permanecendo abertas até as 22h.

A medida busca oferecer mais comodidade aos consumidores que costumam deixar a compra dos presentes para os últimos dias. O horário estendido também deve beneficiar quem trabalha durante o expediente comercial tradicional e encontra dificuldade para realizar compras ao longo do dia.

No Shopping Piracicaba, o funcionamento na véspera da data comemorativa seguirá normalmente, das 10h às 22h.

O calendário da Copa do Mundo de 2026 também poderá impactar o funcionamento do comércio nas datas dos jogos da Seleção Brasileira. As regras para abertura, fechamento e eventuais adequações de horário estão previstas em aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho firmado pelas entidades representativas do setor.

Os comerciantes e consumidores podem consultar as orientações completas nos canais oficiais do Sincomércio Piracicaba. Em caso de dúvidas, o sindicato disponibiliza atendimento pelo telefone (19) 3422-0808.

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