Um indivíduo foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (9), acusado de estuprar a ex-companheira, em Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba.

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De acordo com as informações, a vítima, muito abalada, relatou o crime à Polícia Militar e registrou um boletim de ocorrência, confirmando ter sido vítima de violência sexual, após o homem invadir sua casa. Ela informou ter sido ameaçada, intimidada e forçada a realizar o ato.