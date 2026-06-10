11 de junho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Homem é acusado de estupro pela ex-companheira

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  Um indivíduo foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (9), acusado de estuprar a ex-companheira, em Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba.

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De acordo com as informações, a vítima, muito abalada, relatou o crime à Polícia Militar e registrou um boletim de ocorrência, confirmando ter sido vítima de violência sexual, após o homem invadir sua casa. Ela informou ter sido ameaçada, intimidada e forçada a realizar o ato.

 Os policiais realizaram diligências e localizaram o homem, que negou a acusação. A Polícia Civil requisitou exame sexológico, após a vítima ser atendida pelo médico.

O indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de estupro e o caso está sob investigação.

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