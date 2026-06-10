11 de junho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TRAGÉDIA

Avião cai, pega fogo e mata duas pessoas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Duas pessoas morreram na queda do avião.
Duas pessoas morreram na queda do avião.

 Um avião de pequeno porte caiu poucos segundos após decolar, pegou fogo e deixou duas pessoas mortas na manhã desta quarta-feira (10), em Marilia, a 300 km de Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo as equipes de resgate, as vítimas ficaram presas na aeronave e morreram carbonizadas. Uma terceira pessoa conseguiu ser retirada com vida e foi socorrida às pressas para o Hospital das Clínicas da cidade.

O acidente aconteceu em um campo de futebol da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), ao lado do aeroporto de Marília. Com o impacto da queda, o avião foi tomado pelas chamas, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações, a aeronave decolou por volta das 11h13, mas caiu logo em seguida. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas.

A identidade das vítimas não havia sido divulgada até o fechamento desta reportagem.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários