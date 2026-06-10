Segundo as equipes de resgate, as vítimas ficaram presas na aeronave e morreram carbonizadas. Uma terceira pessoa conseguiu ser retirada com vida e foi socorrida às pressas para o Hospital das Clínicas da cidade.

Um avião de pequeno porte caiu poucos segundos após decolar, pegou fogo e deixou duas pessoas mortas na manhã desta quarta-feira (10), em Marilia, a 300 km de Piracicaba.

O acidente aconteceu em um campo de futebol da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), ao lado do aeroporto de Marília. Com o impacto da queda, o avião foi tomado pelas chamas, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações, a aeronave decolou por volta das 11h13, mas caiu logo em seguida. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas.

A identidade das vítimas não havia sido divulgada até o fechamento desta reportagem.