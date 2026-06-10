O alerta ganha relevância em um país que abriga cerca de 160 milhões de animais de estimação, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) e do Instituto Pet Brasil. Com uma média de 2,2 pets por residência, o Brasil ocupa atualmente a terceira posição no ranking mundial de população de animais domésticos.

Levar cães e gatos em passeios, compromissos ou viagens já faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Mas, antes de colocar o pé na estrada, é importante saber que transportar os animais da maneira incorreta pode colocar em risco a segurança de todos os ocupantes do veículo e ainda resultar em multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A recomendação de especialistas é que cães e gatos nunca viajem soltos dentro do carro. Além de provocar distrações ao motorista, a falta de contenção adequada aumenta os riscos de ferimentos em situações de frenagens bruscas ou colisões.

Para animais de pequeno porte, as caixas de transporte rígidas continuam sendo uma das opções mais seguras. O equipamento deve ser fixado ao cinto de segurança para evitar deslocamentos durante o percurso. Já cães maiores podem ser transportados com cintos de segurança específicos para pets, sempre conectados a peitorais resistentes. O uso de coleiras no pescoço não é indicado, pois pode causar lesões graves em caso de impacto.

Cuidados extras para pegar a estrada

Em viagens mais longas, o planejamento também faz diferença. Especialistas recomendam evitar que o animal se alimente imediatamente antes da partida, reduzindo o risco de enjoos durante o trajeto. Outra orientação é realizar paradas periódicas para que o pet possa caminhar, beber água e fazer suas necessidades.