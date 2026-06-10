Além de Piracicaba, o processo de seleção acontece em Andradina, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Catanduva, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A capacitação será realizada de forma online, ampliando o acesso de interessados dessas cidades ao trabalho voluntário desenvolvido pela instituição.

Oportunidades de fazer a diferença na vida de outras pessoas estão abertas em Piracicaba e outras cidades do interior do estado. O Centro de Valorização da Vida (CVV) vai iniciar nesta quinta-feira (11) um programa gratuito de formação de voluntários voltado para quem deseja atuar no acolhimento emocional e na prevenção do suicídio.

Durante o curso, os participantes desenvolvem habilidades de escuta acolhedora e aprendem a lidar com situações delicadas de forma responsável. O treinamento é gratuito e não exige formação específica na área da saúde, tornando a oportunidade acessível a pessoas de diferentes perfis profissionais.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, disponibilidade para acompanhar as atividades da formação e os plantões de atendimento, além de disposição para ouvir o próximo com respeito, empatia e sigilo. Todo o preparo necessário para a atuação voluntária é oferecido pelo próprio CVV.

REDE DE APOIO QUE FUNCIONA 24 HORAS

Há mais de 60 anos, o CVV oferece apoio emocional gratuito e confidencial para pessoas que precisam conversar. O atendimento funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio do telefone 188, além de chat virtual, e-mail (apoioemocional@cvv.org.br) e outras plataformas digitais.