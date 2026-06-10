Os participantes selecionados ficarão hospedados no refúgio Nino Corsi, localizado no Parque Nacional Stelvio, na região do Tirol do Sul, no norte da Itália. Além de terem todas as despesas da estadia cobertas pelos organizadores, os voluntários receberão uma bolsa de 400 euros, valor equivalente a cerca de R$ 2,4 mil.

Morar nos Alpes italianos por um mês, sem gastar com hospedagem e ainda receber uma compensação financeira, é a proposta de um estudo científico que está recrutando voluntários para uma experiência inédita. A iniciativa será realizada entre agosto e setembro de 2026 e pretende investigar os efeitos da vida em altitudes moderadas sobre a saúde humana.

O projeto, chamado MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure), é coordenado pela Eurac Research e busca compreender como o organismo reage à permanência em altitudes entre 2.000 e 2.500 metros acima do nível do mar. A pesquisa pretende ampliar o conhecimento científico sobre ambientes de altitude moderada, um tema ainda pouco explorado em comparação às regiões de altitude extrema.

Durante as quatro semanas de permanência no local, os pesquisadores acompanharão fatores como pressão arterial, metabolismo, alimentação, rotina de atividades físicas e qualidade do sono. A expectativa é identificar se esse tipo de ambiente pode trazer benefícios à saúde cardiovascular e metabólica, além de contribuir para a prevenção de algumas doenças.

Quem pode se candidatar às vagas?

O estudo é destinado a homens e mulheres com idade entre 18 e 40 anos que atualmente vivam ao nível do mar. Para garantir a uniformidade dos resultados, não poderão participar fumantes, atletas de alto rendimento ou pessoas que possuam doenças preexistentes.