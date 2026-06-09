Em Syros e Antikythera, iniciativas diferentes buscam solucionar desafios locais. Enquanto uma precisa de ajuda para cuidar de milhares de gatos resgatados, a outra tenta atrair novos moradores para evitar o desaparecimento gradual de sua comunidade.

Morar em uma ilha grega cercada por paisagens deslumbrantes e sem pagar aluguel parece um sonho distante para muita gente. No entanto, duas ilhas do país transformaram essa possibilidade em realidade por meio de programas que oferecem moradia gratuita. A contrapartida, porém, envolve responsabilidades que vão muito além de aproveitar o visual do Mediterrâneo.

Na ilha de Syros, localizada no Mar Egeu, a oportunidade está ligada ao trabalho voluntário no santuário Syros Cats. O projeto oferece hospedagem gratuita para pessoas dispostas a integrar a rotina de cuidados com os animais acolhidos pela instituição.

Os voluntários participam de tarefas como alimentação, socialização dos gatos, acompanhamento de cuidados básicos de saúde e apoio às ações de esterilização e adoção. O objetivo é ajudar no controle ético da população felina da ilha, que conta com cerca de 3 mil gatos vivendo nas ruas, número significativo para uma população de aproximadamente 25 mil habitantes.

A procura pela experiência cresceu nos últimos anos e todas as vagas para a temporada de 2026 já foram preenchidas. Novas oportunidades costumam ser divulgadas durante o outono europeu, quando o santuário reabre seu processo seletivo.

Casa, terreno e ajuda financeira para novos moradores