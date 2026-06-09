Morar em uma ilha grega cercada por paisagens deslumbrantes e sem pagar aluguel parece um sonho distante para muita gente. No entanto, duas ilhas do país transformaram essa possibilidade em realidade por meio de programas que oferecem moradia gratuita. A contrapartida, porém, envolve responsabilidades que vão muito além de aproveitar o visual do Mediterrâneo.
Em Syros e Antikythera, iniciativas diferentes buscam solucionar desafios locais. Enquanto uma precisa de ajuda para cuidar de milhares de gatos resgatados, a outra tenta atrair novos moradores para evitar o desaparecimento gradual de sua comunidade.
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Uma ilha, milhares de gatos e voluntários do mundo inteiro
Na ilha de Syros, localizada no Mar Egeu, a oportunidade está ligada ao trabalho voluntário no santuário Syros Cats. O projeto oferece hospedagem gratuita para pessoas dispostas a integrar a rotina de cuidados com os animais acolhidos pela instituição.
Os voluntários participam de tarefas como alimentação, socialização dos gatos, acompanhamento de cuidados básicos de saúde e apoio às ações de esterilização e adoção. O objetivo é ajudar no controle ético da população felina da ilha, que conta com cerca de 3 mil gatos vivendo nas ruas, número significativo para uma população de aproximadamente 25 mil habitantes.
A procura pela experiência cresceu nos últimos anos e todas as vagas para a temporada de 2026 já foram preenchidas. Novas oportunidades costumam ser divulgadas durante o outono europeu, quando o santuário reabre seu processo seletivo.
Casa, terreno e ajuda financeira para novos moradores
Enquanto Syros busca voluntários temporários, Antikythera aposta em uma estratégia de longo prazo. A pequena ilha, localizada entre Creta e o Peloponeso, criou um programa para atrair famílias e combater a redução contínua de sua população.
A iniciativa oferece casa gratuita, terreno agrícola e um auxílio mensal de 500 euros durante os primeiros anos de residência. Em troca, os participantes devem se comprometer a viver na ilha por pelo menos cinco anos.
O projeto foi desenvolvido para revitalizar a comunidade local, que chegou a registrar apenas 24 moradores permanentes, em sua maioria idosos. A prioridade é atrair famílias com filhos, fortalecendo serviços essenciais e contribuindo para a manutenção da escola da região.
Apesar dos incentivos, a vida em Antikythera exige adaptação a uma rotina bastante diferente dos grandes centros urbanos. O isolamento geográfico, a baixa população e a infraestrutura limitada fazem parte da experiência de quem decide se mudar para uma das áreas mais remotas da Grécia.
Nos dois casos, a moradia gratuita funciona como uma ferramenta para enfrentar desafios reais. Seja ajudando no cuidado de animais resgatados ou contribuindo para a sobrevivência de uma pequena comunidade, os programas exigem comprometimento e participação ativa dos candidatos interessados.