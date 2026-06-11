O trânsito na SP-304, Rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba, deve ser totalmente liberado nos próximos dias. A informação é baseada no andamento das obras realizadas no trecho urbano da rodovia, que já se encontram na fase final de execução.
Na manhã desta quarta-feira (10), a equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e constatou que os trabalhos estão concentrados nos dispositivos de acesso de Santa Terezinha e da região do Parque Piracicaba (Balbo), onde seguem os últimos ajustes da obra.
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O projeto recebeu investimento superior a R$ 30 milhões e contempla a implantação de novos acessos, adequações viárias e melhorias na sinalização ao longo do trecho.
As intervenções foram realizadas com o objetivo de reorganizar o fluxo de veículos e ampliar a capacidade de circulação na rodovia, uma das principais ligações entre Piracicaba e municípios da região.
Com a conclusão dos serviços e a liberação total das pistas, a expectativa é de melhoria na fluidez do trânsito para os motoristas que utilizam diariamente o trecho, além de mudanças na dinâmica de acesso aos bairros localizados às margens da rodovia.
A previsão é que a entrega ocorra nos próximos dias, encerrando uma das principais obras viárias em andamento no município.