11 de junho de 2026
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ATENÇÃO MOTORISTAS

SP-304 está prestes a ter trânsito totalmente liberado; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
O projeto recebeu investimento superior a R$ 30 milhões e contempla a implantação de novos acessos, adequações viárias e melhorias na sinalização ao longo do trecho
O projeto recebeu investimento superior a R$ 30 milhões e contempla a implantação de novos acessos, adequações viárias e melhorias na sinalização ao longo do trecho

O trânsito na SP-304, Rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba, deve ser totalmente liberado nos próximos dias. A informação é baseada no andamento das obras realizadas no trecho urbano da rodovia, que já se encontram na fase final de execução.

Na manhã desta quarta-feira (10), a equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e constatou que os trabalhos estão concentrados nos dispositivos de acesso de Santa Terezinha e da região do Parque Piracicaba (Balbo), onde seguem os últimos ajustes da obra.

Saiba mais:

O projeto recebeu investimento superior a R$ 30 milhões e contempla a implantação de novos acessos, adequações viárias e melhorias na sinalização ao longo do trecho.

As intervenções foram realizadas com o objetivo de reorganizar o fluxo de veículos e ampliar a capacidade de circulação na rodovia, uma das principais ligações entre Piracicaba e municípios da região.

Com a conclusão dos serviços e a liberação total das pistas, a expectativa é de melhoria na fluidez do trânsito para os motoristas que utilizam diariamente o trecho, além de mudanças na dinâmica de acesso aos bairros localizados às margens da rodovia.

A previsão é que a entrega ocorra nos próximos dias, encerrando uma das principais obras viárias em andamento no município.

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