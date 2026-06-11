O trânsito na SP-304, Rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba, deve ser totalmente liberado nos próximos dias. A informação é baseada no andamento das obras realizadas no trecho urbano da rodovia, que já se encontram na fase final de execução.

Na manhã desta quarta-feira (10), a equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e constatou que os trabalhos estão concentrados nos dispositivos de acesso de Santa Terezinha e da região do Parque Piracicaba (Balbo), onde seguem os últimos ajustes da obra.

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