A Copa do Mundo de 2026 já começa a tomar conta de Piracicaba. Em busca do hexacampeonato, a Seleção Brasileira terá três compromissos na fase de grupos, e diversos estabelecimentos da cidade prepararam programações especiais para receber os torcedores com transmissões em telões, shows e opções gastronômicas.

Não faltam opções para quem optar não ver o jogo de casa, mas desejar se reunir com familiares e amigos em outros espaços.

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