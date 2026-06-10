A Copa do Mundo de 2026 já começa a tomar conta de Piracicaba. Em busca do hexacampeonato, a Seleção Brasileira terá três compromissos na fase de grupos, e diversos estabelecimentos da cidade prepararam programações especiais para receber os torcedores com transmissões em telões, shows e opções gastronômicas.
Não faltam opções para quem optar não ver o jogo de casa, mas desejar se reunir com familiares e amigos em outros espaços.
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Brasil x Marrocos – Sábado (13)
Clube dos Metalúrgicos
O Clube Recreativo dos Metalúrgicos promove transmissão em telão da estreia do Brasil, acompanhada de show de pagode com o grupo Virou Mania e encontros para troca de figurinhas.
Endereço: Avenida Dois Córregos, 3110 – Glebas Natalinas
Entrada: R$ 30 para não sócios
Copa na Praia
O evento será realizado na Praia Pira, com telão de LED, DJ e show do Grupo Pamacê após a partida.
Endereço: Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, 3560 – Nova América
Entrada: A partir de R$ 30
Experiência Brasil
O Empório Santa Therezinha recebe os torcedores com transmissão em telão, música ao vivo, welcome drink, tábua de frios e rodada de chope a cada gol do Brasil.
Endereço: Avenida Limeira, 722
Entrada: A partir de R$ 400
Sesc Piracicaba na Copa
Opção gratuita para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira.
Endereço: Rua Ipiranga, 155 – Centro
Entrada: Gratuita
Copa Estaiada Beira Rio
Programação com transmissão da partida, chope e show de samba.
Endereço: Avenida Beira Rio, 1185 – Centro
Entrada: A partir de R$ 33,99
Copa na Sharx Amistà
Evento com transmissão do jogo e apresentação musical após a partida.
Endereço: Rua Nicola Nardo, 199 – Parque Santa Cecília
Entrada: A partir de R$ 44,99
Arena Brasil Wynwood
Estrutura com três telões, painel de LED e show de pagode após o jogo.
Endereço: Rua Cezira Giovanoni Moretti, 655 – Reserva Jequitibá
Entrada: A partir de R$ 30
Copa Garden
Evento com transmissão ao vivo em telões de LED e atrações musicais.
Endereço: Rua Cristiano Cleopath, 449 – Centro
Entrada: Não informada
Quintal dA Tutta
Programação com telão, DJs, show ao vivo, food trucks e sorteios.
Endereço: Avenida Doutor Cássio Pascoal Padovani, 3197 – Água Seca
Entrada: A partir de R$ 20
Brasil x Haiti – Sexta-feira (19)
Sesc Piracicaba na Copa
Endereço: Rua Ipiranga, 155 – Centro
Entrada: Gratuita
Copa Estaiada Beira Rio
Endereço: Avenida Beira Rio, 1185 – Centro
Entrada: A partir de R$ 33,99
Copa na Sharx Amistà
Endereço: Rua Nicola Nardo, 199 – Parque Santa Cecília
Entrada: A partir de R$ 29,99
Arena Brasil Wynwood
Endereço: Rua Cezira Giovanoni Moretti, 655 – Reserva Jequitibá
Entrada: A partir de R$ 30
Copa na Praia
Endereço: Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, 3560 – Nova América
Entrada: A partir de R$ 20
Copa Garden
Endereço: Rua Cristiano Cleopath, 449 – Centro
Entrada: Não informada
Escócia x Brasil – Quarta-feira (24)
Copa na Praia
Endereço: Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, 3560 – Nova América
Entrada: A partir de R$ 15
Sesc Piracicaba na Copa
Endereço: Rua Ipiranga, 155 – Centro
Entrada: Gratuita
Copa Estaiada Beira Rio
Endereço: Avenida Beira Rio, 1185 – Centro
Entrada: A partir de R$ 23,99
Copa na Sharx Amistà
Endereço: Rua Nicola Nardo, 199 – Parque Santa Cecília
Entrada: A partir de R$ 15
Copa Garden
Endereço: Rua Cristiano Cleopath, 449 – Centro
Entrada: Não informada
Torcida pelo hexa
Os torcedores de Piracicaba terão diversas alternativas para acompanhar cada partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A expectativa é de casas cheias, clima de festa e muita esperança de ver o Brasil conquistar o tão aguardado hexacampeonato.