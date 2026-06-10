A região de Piracicaba manteve estabilidade nas exportações nos primeiros cinco meses de 2026, movimentando US$ 1,140 bilhão em vendas ao exterior. O resultado representa uma leve variação negativa de 0,3% em comparação ao mesmo período de 2025, quando o volume exportado alcançou US$ 1,144 bilhão.
Os números fazem parte do balanço divulgado pela Diretoria Regional do Ciesp Piracicaba, que reúne também os municípios de Águas de São Pedro, São Pedro, Santa Maria da Serra, Charqueada, Laranjal Paulista, Rio das Pedras e Saltinho. No total, a corrente de comércio exterior da regional atingiu US$ 2,62 bilhões entre janeiro e maio.
O desempenho garantiu à regional a 11ª colocação entre as regiões exportadoras do Estado de São Paulo.
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Estados Unidos lideram compras da produção regional
Os Estados Unidos seguem como principal destino das exportações da região, concentrando 49,5% das vendas realizadas no período. Na sequência aparecem Canadá e Peru, ambos com participação de 4,9%.
A pauta exportadora continua fortemente baseada na indústria de transformação. O segmento de máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos respondeu por 63,1% dos embarques internacionais. Já os produtos químicos orgânicos representaram 7,6%, enquanto açúcares e produtos de confeitaria participaram com 7,2%.
Segundo o Ciesp, o cenário internacional exige atenção constante das empresas diante das frequentes alterações em políticas tarifárias e comerciais adotadas por diferentes países.
Importações avançam 9% e ampliam déficit comercial
Enquanto as exportações permaneceram praticamente estáveis, as importações registraram crescimento expressivo no acumulado do ano. As compras internacionais da regional somaram US$ 1,48 bilhão, alta de 9% em relação ao mesmo período de 2025.
Grande parte dos produtos adquiridos está relacionada à manutenção e modernização do parque industrial. Máquinas mecânicas lideraram as importações, representando 48,3% do total. Em seguida aparecem materiais elétricos, com 16,3%, e veículos e tratores, com 13%.
Entre os principais fornecedores internacionais estão a Coreia do Sul, responsável por 25,4% das importações, seguida pelos Estados Unidos, com 19,6%, e pela China, com 18,7%.
Com o avanço das compras externas, a balança comercial da regional encerrou os cinco primeiros meses do ano com saldo negativo de US$ 341,8 milhões.
Fórum de Comércio Exterior busca ampliar oportunidades
Como parte dessa estratégia, será realizado o Fórum de Comércio Exterior de Piracicaba, iniciativa criada para aproximar empresários, empreendedores e especialistas das oportunidades geradas pelo comércio internacional.
O evento é resultado da parceria entre Ciesp Piracicaba, Sebrae, Acipi, Pecege, Prefeitura de Piracicaba, Senai Piracicaba e Simespi. A proposta é oferecer conhecimento, networking e orientação prática para empresas interessadas em iniciar operações de exportação, importação ou expandir sua atuação para novos mercados.
A expectativa é fortalecer a competitividade regional e ampliar a participação das empresas de Piracicaba e região no cenário internacional.
Serviço:
Fórum de Comércio Exterior de Piracicaba
Data: 19 de junho
Horário: 8h45 às 11h30
Local: Senai Centro
Rua Dom Pedro II, 1474 – Centro – Piracicaba
Participação gratuita - vagas limitadas
Destrave suas exportações: Como desenvolver novos mercados
Talles Guedes
Ciesp São Paulo
Como importar com segurança
Mário Pólis
Simespi Piracicaba
Link para inscrição:
https://forms.office.com/r/k0QVg8j0U3?origin=lprLink