A região de Piracicaba manteve estabilidade nas exportações nos primeiros cinco meses de 2026, movimentando US$ 1,140 bilhão em vendas ao exterior. O resultado representa uma leve variação negativa de 0,3% em comparação ao mesmo período de 2025, quando o volume exportado alcançou US$ 1,144 bilhão.

Os números fazem parte do balanço divulgado pela Diretoria Regional do Ciesp Piracicaba, que reúne também os municípios de Águas de São Pedro, São Pedro, Santa Maria da Serra, Charqueada, Laranjal Paulista, Rio das Pedras e Saltinho. No total, a corrente de comércio exterior da regional atingiu US$ 2,62 bilhões entre janeiro e maio.

O desempenho garantiu à regional a 11ª colocação entre as regiões exportadoras do Estado de São Paulo.