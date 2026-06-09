Uma morte cercada de mistério deixou moradores assustados em Limeira, na região de Piracicaba, nesta segunda-feira (8). Evandro Luiz Brumer, de 50 anos, foi encontrado sem vida no andar superior de um sobrado localizado na Rua Joaquim Pompeu, no bairro Parque das Nações. O corpo já estava em avançado estado de decomposição.
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Vizinhos estranharam forte odor
De acordo com as informações apuradas, moradores da vizinhança passaram a sentir um forte cheiro vindo do imóvel e acionaram a Polícia Militar. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, os agentes conseguiram acessar a residência e encontraram a vítima caída de bruços, com os braços para trás e coberta.
Circunstâncias levantam suspeitas
Diante da forma como o corpo foi localizado, a área foi imediatamente isolada para o trabalho da perícia técnica e da Polícia Civil. O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita.
Vizinhos relataram que o morador não era visto há alguns dias e que, antes de seu desaparecimento, ouviram barulhos incomuns vindos do sobrado. Na ocasião, porém, ninguém suspeitou de algo grave, já que a rua possui movimento intenso.
Investigação em andamento
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames deverão apontar a causa da morte. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para esclarecer o caso e não descarta a hipótese de homicídio.
As circunstâncias da morte seguem sob investigação.