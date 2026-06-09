Uma morte cercada de mistério deixou moradores assustados em Limeira, na região de Piracicaba, nesta segunda-feira (8). Evandro Luiz Brumer, de 50 anos, foi encontrado sem vida no andar superior de um sobrado localizado na Rua Joaquim Pompeu, no bairro Parque das Nações. O corpo já estava em avançado estado de decomposição.

De acordo com as informações apuradas, moradores da vizinhança passaram a sentir um forte cheiro vindo do imóvel e acionaram a Polícia Militar. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, os agentes conseguiram acessar a residência e encontraram a vítima caída de bruços, com os braços para trás e coberta.

Circunstâncias levantam suspeitas

Diante da forma como o corpo foi localizado, a área foi imediatamente isolada para o trabalho da perícia técnica e da Polícia Civil. O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita.