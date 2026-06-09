A votação representou um avanço importante para a tramitação da proposta, que estava parada desde o fim de maio após um pedido de vista apresentado por deputados de partidos da oposição. Superada essa etapa, a PEC segue seu percurso legislativo dentro da Câmara.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira (9) manter em pauta a PEC 32/2015, que propõe a redução da maioridade penal. Com a decisão, os parlamentares darão continuidade à análise da admissibilidade constitucional da matéria, verificando se ela atende aos requisitos exigidos pela Constituição Federal.

A discussão foi marcada por forte divergência entre parlamentares favoráveis e contrários à medida. Deputados do PT e do Psol tentaram retirar o tema da pauta, mas não conseguiram impedir que a comissão prosseguisse com a análise.

Durante o debate, representantes da oposição defenderam que a redução da maioridade penal não seria uma solução eficaz para enfrentar os problemas de violência e criminalidade. O tema voltou a evidenciar a polarização em torno de uma das pautas mais sensíveis da agenda política nacional.

Texto foi enxugado e mantém foco na área penal

Quando foi apresentada, a PEC 32/2015 previa mudanças mais amplas, incluindo a plena maioridade civil e penal aos 16 anos, a obrigatoriedade do voto para essa faixa etária e a redução das idades mínimas para candidatura a cargos eletivos, como vereador e presidente da República.