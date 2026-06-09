Visitantes da 15ª Festa do Vinho, realizada no bairro Santana, em Piracicaba, relataram ao Jornal de Piracicaba uma suposta cobrança de até R$ 30 para permitir o acesso de veículos à região onde ocorre o evento.

Segundo os relatos recebidos pela reportagem, motoristas que tentavam entrar no bairro eram abordados por voluntários que estariam realizando a cobrança. De acordo com os visitantes, pessoas que se recusavam a efetuar o pagamento eram impedidas de seguir com os veículos em direção ao local.

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