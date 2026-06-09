10 de junho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PARA ESTACIONAR

Cobrança de R$30 em acesso à Festa do Vinho gera questionamentos

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Alyson Rodrigues/JP
De acordo com os visitantes, pessoas que se recusavam a efetuar o pagamento eram impedidas de seguir com os veículos em direção ao local.
De acordo com os visitantes, pessoas que se recusavam a efetuar o pagamento eram impedidas de seguir com os veículos em direção ao local.

Visitantes da 15ª Festa do Vinho, realizada no bairro Santana, em Piracicaba, relataram ao Jornal de Piracicaba uma suposta cobrança de até R$ 30 para permitir o acesso de veículos à região onde ocorre o evento.

Segundo os relatos recebidos pela reportagem, motoristas que tentavam entrar no bairro eram abordados por voluntários que estariam realizando a cobrança. De acordo com os visitantes, pessoas que se recusavam a efetuar o pagamento eram impedidas de seguir com os veículos em direção ao local.

Saiba mais:

Os relatos apontam que a cobrança ocorreria em pontos de acesso ao bairro durante o período da festa. Alguns visitantes questionaram a legalidade da medida, alegando que o acesso às vias públicas não poderia ser condicionado ao pagamento de qualquer valor.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, inciso XV, que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, garantindo a qualquer pessoa o direito de entrar, permanecer e transitar pelas vias públicas, observadas as disposições legais vigentes.

A reportagem recebeu manifestações de visitantes que afirmam ter se sentido prejudicados pela situação. Eles relatam que a cobrança era apresentada como condição para o acesso de veículos ao bairro e que não receberam informações sobre eventual autorização oficial para a medida.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Preifeitura, que em nota, disse: "A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes informa que, para a realização da Festa do Vinho de Santana, autorizou apenas a interdição das ruas São Paulo e São Jorge para a montagem das barracas, procedimento adotado anualmente, além de prestar apoio com a organização e orientação do trânsito.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários