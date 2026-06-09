Quem busca oportunidades para comprar veículos, eletrônicos e até joias por preços reduzidos tem poucos dias para participar do novo leilão eletrônico da Receita Federal em São Paulo. Entre os destaques estão um Toyota Premio com lance inicial de R$ 10,5 mil e um par de brincos de prata da Tiffany disponível por R$ 180.
As propostas podem ser registradas até as 18h desta sexta-feira (12), enquanto a sessão pública de lances acontece em 15 de junho. O certame reúne mercadorias apreendidas ou abandonadas e está aberto para pessoas físicas e jurídicas que atendam às exigências previstas no edital.
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Achados para todos os bolsos
Além das joias, o leilão reúne centenas de produtos distribuídos em diferentes categorias. Entre eles estão computadores, tablets, smartwatches, impressoras, projetores, câmeras fotográficas, caixas de som, instrumentos musicais, brinquedos, ferramentas, materiais industriais e acessórios para celulares.
Outro lote que chama atenção é o de número 183, composto por dois micro-ondas, duas cafeteiras, duas air fryers e uma fritadeira, com valor inicial de R$ 800. Também estão disponíveis um aspirador de pó da Nilfisk por R$ 650 e diversos equipamentos para uso doméstico e profissional.
Veículos lideram a disputa
Os automóveis e veículos utilitários aparecem entre os itens mais cobiçados do leilão. Além do Toyota Premio 2007 anunciado por R$ 10,5 mil, há um Chevrolet Onix 2025 com lance inicial de R$ 18 mil, uma van Peugeot Boxer 2009 por R$ 8,6 mil e um micro-ônibus Mercedes-Benz 2011 a partir de R$ 22 mil.
A lista inclui ainda uma motocicleta elétrica Voltz EVS Work sem bateria por R$ 2,9 mil e um patinete elétrico por R$ 1,2 mil. Já no segmento agrícola, uma colheitadeira John Deere fabricada em 2008 desponta entre os lotes de maior valor, com lance mínimo de R$ 90 mil.
Para participar, é necessário acessar o portal da Receita Federal, selecionar o edital 0800100/0000008/2026 e possuir conta Gov.br com nível prata ou ouro. Pessoas físicas devem ter mais de 18 anos e CPF regular, enquanto empresas precisam apresentar CNPJ ativo e regular.
Os bens estão distribuídos em unidades da Receita Federal localizadas em cidades como São Paulo, Campinas, Santos, Sorocaba, Taubaté, Araraquara e Bauru. Neste ano, o órgão também implementou uma confirmação adicional para propostas que ultrapassem dez vezes o valor de avaliação do lote, medida destinada a reduzir lances sem intenção de pagamento e tornar o processo mais eficiente.