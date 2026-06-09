As propostas podem ser registradas até as 18h desta sexta-feira (12), enquanto a sessão pública de lances acontece em 15 de junho. O certame reúne mercadorias apreendidas ou abandonadas e está aberto para pessoas físicas e jurídicas que atendam às exigências previstas no edital.

Quem busca oportunidades para comprar veículos, eletrônicos e até joias por preços reduzidos tem poucos dias para participar do novo leilão eletrônico da Receita Federal em São Paulo. Entre os destaques estão um Toyota Premio com lance inicial de R$ 10,5 mil e um par de brincos de prata da Tiffany disponível por R$ 180.

Além das joias, o leilão reúne centenas de produtos distribuídos em diferentes categorias. Entre eles estão computadores, tablets, smartwatches, impressoras, projetores, câmeras fotográficas, caixas de som, instrumentos musicais, brinquedos, ferramentas, materiais industriais e acessórios para celulares.

Outro lote que chama atenção é o de número 183, composto por dois micro-ondas, duas cafeteiras, duas air fryers e uma fritadeira, com valor inicial de R$ 800. Também estão disponíveis um aspirador de pó da Nilfisk por R$ 650 e diversos equipamentos para uso doméstico e profissional.

Veículos lideram a disputa

Os automóveis e veículos utilitários aparecem entre os itens mais cobiçados do leilão. Além do Toyota Premio 2007 anunciado por R$ 10,5 mil, há um Chevrolet Onix 2025 com lance inicial de R$ 18 mil, uma van Peugeot Boxer 2009 por R$ 8,6 mil e um micro-ônibus Mercedes-Benz 2011 a partir de R$ 22 mil.