Com o tema Emergência Climática, a edição de 2026 reúne produções brasileiras que abordam questões ambientais, direitos humanos, ancestralidade, memória e resistência. A proposta é estimular o debate sobre os impactos das mudanças climáticas e a importância da preservação dos territórios, da cultura e dos modos de vida tradicionais.

O cinema tem o poder de contar histórias que emocionam, provocam reflexões e ampliam olhares sobre o mundo. Com essa proposta, o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp) recebe a 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, iniciativa nacional que chega à cidade com sessões gratuitas nos dias 10, 12 e 25 de junho, sempre às 19h30, no Armazém 8A do Engenho Central.

A mostra integra uma ação nacional promovida pelo Ministério da Cultura e busca democratizar o acesso ao cinema brasileiro, levando ao público histórias que dialogam com temas atuais e urgentes. Em Piracicaba, a iniciativa conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, a programação fortalece o papel da cultura como espaço de conscientização e diálogo. Já o coordenador do Misp, Rober Caprecci, destaca que os filmes apresentam diferentes perspectivas sobre os desafios ambientais e sociais contemporâneos, aproximando o público de produções que incentivam conhecimento e reflexão.

Programação destaca meio ambiente e resistência

A abertura acontece no dia 10 de junho com os filmes "Osanyin: O Segredo das Folhas", "No Início do Mundo" e "Amazônia Sem Garimpo". As produções abordam temas como preservação ambiental, ancestralidade, saberes tradicionais e os impactos da mineração ilegal sobre povos indígenas e ecossistemas brasileiros.