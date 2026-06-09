Um mês após o recall que atingiu dezenas de produtos da Ypê, consumidores seguem relatando dificuldades para conseguir reembolsos e orientações sobre a devolução dos itens afetados. As queixas se acumulam em plataformas de atendimento e órgãos de defesa do consumidor, ampliando a pressão sobre a fabricante.

A medida de recolhimento foi determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que interditou lotes específicos de produtos da marca. Desde então, clientes afirmam enfrentar demora nas respostas e dificuldades para concluir os processos de ressarcimento.

Reclamações aumentam após recall

Nos últimos dias, centenas de consumidores registraram reclamações relacionadas ao atendimento da empresa. Entre os principais relatos estão a demora na análise dos pedidos, a falta de retorno e dúvidas sobre os procedimentos necessários para receber o dinheiro de volta.