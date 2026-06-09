A busca por equilíbrio nas contas públicas ganhou um novo capítulo na Europa. A Hungria aprovou um corte de 40% nos salários de deputados e reduziu uma série de benefícios pagos a parlamentares e integrantes do alto escalão do governo. A medida, apresentada pelo recém-empossado primeiro-ministro Péter Magyar, foi aprovada por unanimidade no Parlamento e passou a ser vista por apoiadores como um gesto simbólico de austeridade e responsabilidade fiscal.

A iniciativa ocorre em um momento em que diversos países discutem formas de reduzir gastos públicos e aumentar a confiança da população nas instituições. No Brasil, onde frequentemente surgem debates sobre remuneração e benefícios de agentes públicos, o caso húngaro chama atenção pela abrangência das mudanças e pelo apoio unânime recebido entre os parlamentares.

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Corte atinge salários e benefícios