O Clube Recreativo dos Metalúrgicos preparou uma programação especial para os torcedores que desejam acompanhar a partida entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo. O confronto será transmitido ao vivo no próximo sábado, dia 13, às 19h, em um telão instalado no bar da piscina.

A proposta é oferecer um ambiente confortável para que associados, familiares e visitantes possam assistir ao jogo da Seleção Brasileira enquanto aproveitam opções de petiscos e bebidas disponíveis no local.

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Pagode ao vivo anima a tarde antes da partida