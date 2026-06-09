O Clube Recreativo dos Metalúrgicos preparou uma programação especial para os torcedores que desejam acompanhar a partida entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo. O confronto será transmitido ao vivo no próximo sábado, dia 13, às 19h, em um telão instalado no bar da piscina.
A proposta é oferecer um ambiente confortável para que associados, familiares e visitantes possam assistir ao jogo da Seleção Brasileira enquanto aproveitam opções de petiscos e bebidas disponíveis no local.
VEJA MAIS
- Nova base do Samu na Vila Sônia já ultrapassa 100 atendimentos
- Região de Piracicaba suspende aplicação da vacina da dengue
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Pagode ao vivo anima a tarde antes da partida
Antes da bola rolar, o público poderá aproveitar uma apresentação musical do grupo Virou Mania. O show de pagode acontece das 15h30 às 18h30, aquecendo o clima de torcida para o confronto da Seleção.
A expectativa é reunir famílias e amigos em um ambiente de confraternização, transformando o dia em uma grande celebração do futebol.
Espaço também recebe troca de figurinhas da Copa
Além da transmissão do jogo, o Clube dos Metalúrgicos será novamente ponto de encontro para os colecionadores do álbum da Copa do Mundo.
A tradicional troca de figurinhas será aberta ao público e acontecerá no sábado, dia 13, das 13h30 às 16h30, e no domingo, dia 14, das 9h30 às 14h.
A iniciativa tem atraído crianças, jovens e adultos que buscam completar seus álbuns e compartilhar a paixão pelo futebol.
Clube reforça tradição esportiva e de integração
Mantido pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, o Clube Recreativo dos Metalúrgicos é reconhecido por incentivar atividades esportivas, culturais e de lazer ao longo do ano.
Para o presidente da entidade, Wagner da Silveira, o Juca, os jogos da Seleção Brasileira representam momentos especiais de integração entre amigos e famílias.
“Reunir os amigos para acompanhar a Seleção transforma cada partida em um momento especial. Que não faltem alegria, união e confiança na nossa camisa amarelinha. Vamos juntos torcer pelo Brasil, compartilhar risadas, celebrar cada gol e fortalecer amizades”, destacou.
O Clube Recreativo dos Metalúrgicos está localizado na Avenida Dois Córregos, 3.110, em Piracicaba.