De acordo com informações do governo federal, foram identificados 42 episódios classificados como graves entre aproximadamente 500 mil pessoas imunizadas. Entre os casos investigados estão duas mortes suspeitas que ainda passam por análise das autoridades sanitárias.

A Prefeitura de Limeira decidiu suspender temporariamente a vacinação contra a dengue com o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (8) e acompanha a recomendação do Ministério da Saúde, que determinou a interrupção preventiva da aplicação da vacina após a investigação de casos de reações adversas considerados graves em diferentes regiões do Brasil.

A campanha de vacinação com a dose única contra a dengue teve início em Limeira no dia 29 de abril. Inicialmente, o público-alvo contemplava profissionais da saúde com até 59 anos de idade. Posteriormente, a imunização foi ampliada para a população geral dentro da mesma faixa etária.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 583 doses já haviam sido aplicadas até a suspensão da campanha. O município informou que, até o momento, não registrou ocorrências graves relacionadas ao imunizante.

Pessoas vacinadas recentemente devem procurar atendimento

As autoridades de saúde orientam atenção especial às pessoas que receberam a vacina a partir de 18 de maio. Isso porque os eventos adversos mais severos observados em outras localidades ocorreram, em sua maioria, entre o décimo e o décimo segundo dia após a aplicação.