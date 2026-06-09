A Prefeitura de Limeira decidiu suspender temporariamente a vacinação contra a dengue com o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (8) e acompanha a recomendação do Ministério da Saúde, que determinou a interrupção preventiva da aplicação da vacina após a investigação de casos de reações adversas considerados graves em diferentes regiões do Brasil.
De acordo com informações do governo federal, foram identificados 42 episódios classificados como graves entre aproximadamente 500 mil pessoas imunizadas. Entre os casos investigados estão duas mortes suspeitas que ainda passam por análise das autoridades sanitárias.
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Mais de 500 doses aplicadas em Limeira
A campanha de vacinação com a dose única contra a dengue teve início em Limeira no dia 29 de abril. Inicialmente, o público-alvo contemplava profissionais da saúde com até 59 anos de idade. Posteriormente, a imunização foi ampliada para a população geral dentro da mesma faixa etária.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 583 doses já haviam sido aplicadas até a suspensão da campanha. O município informou que, até o momento, não registrou ocorrências graves relacionadas ao imunizante.
Pessoas vacinadas recentemente devem procurar atendimento
As autoridades de saúde orientam atenção especial às pessoas que receberam a vacina a partir de 18 de maio. Isso porque os eventos adversos mais severos observados em outras localidades ocorreram, em sua maioria, entre o décimo e o décimo segundo dia após a aplicação.
Levantamento da Vigilância Epidemiológica aponta que 97 moradores foram imunizados nesse período. A recomendação é que todos procurem uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação médica e acompanhamento preventivo, mesmo na ausência de sintomas.
Além disso, a Secretaria de Saúde informou que iniciou um trabalho de busca ativa para monitorar a condição dessas pessoas e identificar precocemente qualquer alteração clínica.
Sintomas que exigem atenção
As autoridades sanitárias orientam que os vacinados observem possíveis sinais que possam indicar reação adversa, entre eles:
• Febre;
• Dor abdominal intensa e contínua;
• Vômitos persistentes;
• Tontura;
• Sangramentos;
• Sonolência excessiva;
• Irritabilidade;
• Sinais de desidratação;
• Agravamento do estado geral.
Caso qualquer um desses sintomas seja identificado, a orientação é buscar atendimento médico imediatamente.
Vacinação de adolescentes continua normalmente
A Prefeitura esclareceu que a suspensão afeta exclusivamente a vacina do Butantan destinada ao público adulto. A imunização contra a dengue para adolescentes entre 10 e 14 anos segue normalmente no município por meio de outros imunizantes disponibilizados pelo Programa Nacional de Imunizações.
Vacina brasileira segue sob avaliação
Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina contra a dengue é considerada um marco para a saúde pública brasileira por ser a primeira totalmente produzida no país e aplicada em dose única.
Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, foram registradas 3.703 notificações de eventos adversos entre os cerca de 500 mil vacinados, o que corresponde a aproximadamente 0,7% do total. Desses registros, 42 apresentaram sinais de alarme e foram enquadrados como casos graves, representando cerca de 0,008% das aplicações realizadas.
As investigações continuam em andamento para determinar a relação entre os eventos registrados e a vacinação.