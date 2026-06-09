A iniciativa busca ampliar o diálogo com fabricantes, empresas do setor tecnológico, instituições e demais interessados na evolução dos equipamentos utilizados pela Justiça Eleitoral brasileira.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início a uma consulta pública destinada à elaboração do novo modelo de urnas eletrônicas que deverá ser utilizado a partir das eleições municipais de 2028. A medida foi oficializada por meio de edital publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última quarta-feira (3).

A consulta pública integra uma série de ações conduzidas pelo TSE para atualizar e aperfeiçoar o sistema eletrônico de votação. O trabalho é resultado de discussões iniciadas ainda em 2025, quando o tribunal promoveu as primeiras conversas com representantes do mercado sobre possíveis inovações para as futuras urnas.

As contribuições recebidas serão avaliadas pela equipe técnica da Corte Eleitoral e poderão servir de base para a elaboração do Termo de Referência que orientará a futura licitação destinada à compra dos novos equipamentos.

Sugestões técnicas poderão influenciar edital de licitação

Segundo o edital, as propostas encaminhadas pelos participantes podem incluir recomendações para alteração, inclusão ou substituição de requisitos técnicos previstos nos documentos anexos da consulta.