Dois jovens, cada um com sua sacola, empreenderam fuga ao ver a viatura da Romu 84.

A movimentação foi intensa na manhã deste sábado (7), na Portelinha em Piracicaba, após os GCMs Valverde e Rocha darem de cara com uma boca funcionando a todo vapor.

Fuga desesperada e grave ferimento

Um deles, menor de idade, jogou a sacola no chão e correu, pulou um tapume de zinco e despencou em cima de um vergalhão. O ferro atravessou a coxa esquerda do adolescente na hora. A equipe acionou o Samu e a viatura R-16111 chegou rapidamente Os socorristas estancaram o sangue e levaram o garoto direto para a Santa Casa, onde passou por cirurgia.

O segundo indivíduo foi preso em um beco com a sacola do crime: 25 pedras de crack e 140 porções de maconha. Como disse que estava com a perna doendo após sofrer uma queda, foi levado para a UPA Vila Cristina, recebeu atendimento e foi liberado, direto para o Plantão Policial.