09 de junho de 2026
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MERCADO DE TRABALHO

IA elimina 7 em cada 10 currículos de vaga de emprego enviados

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Foto: Magnific
Palavras-chave ausentes ou informações incompletas podem fazer candidatos qualificados serem descartados na triagem automática.
Palavras-chave ausentes ou informações incompletas podem fazer candidatos qualificados serem descartados na triagem automática.

A busca por uma vaga de emprego está cada vez mais dependente da forma como o currículo conversa com os sistemas de Inteligência Artificial. Segundo especialistas em recrutamento, cerca de 70% dos currículos enviados atualmente são eliminados ainda na primeira etapa de seleção, realizada por ferramentas automatizadas responsáveis por filtrar candidatos antes da avaliação de recrutadores.

O principal motivo não está necessariamente na falta de qualificação profissional. A reprovação costuma ocorrer quando o documento não apresenta palavras-chave, competências ou informações consideradas relevantes para a vaga anunciada. Como a IA analisa apenas o conteúdo explícito do currículo, experiências e habilidades que não estejam claramente descritas podem simplesmente deixar de ser consideradas.

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Quando a máquina decide quem avança

A utilização de Inteligência Artificial nos processos seletivos já se consolidou como uma prática comum em empresas de diversos setores. Os sistemas são programados para identificar termos específicos relacionados às exigências da vaga e, a partir disso, definir quais candidatos seguem para as próximas etapas.

Nesse cenário, currículos genéricos, descrições vagas sobre objetivos profissionais e informações incompletas tendem a apresentar desempenho inferior. Especialistas alertam que a tecnologia não interpreta experiências implícitas nem faz deduções sobre a trajetória do candidato, exigindo descrições mais detalhadas e alinhadas ao perfil procurado.

Palavras-chave viram passaporte para entrevistas

A recomendação para aumentar as chances de aprovação é adaptar o currículo à linguagem utilizada na descrição da vaga. Para profissionais de tecnologia, por exemplo, citar ferramentas, linguagens e metodologias específicas pode fazer diferença na identificação automática do perfil.

Outra tendência observada pelas empresas é a criação de mecanismos para revisão humana de candidatos que alcançam altos índices de compatibilidade, mesmo quando não são aprovados inicialmente pelos sistemas automatizados. A estratégia busca reduzir perdas de talentos qualificados e aprimorar o desempenho das próprias ferramentas de seleção, tornando o processo mais equilibrado entre tecnologia e avaliação especializada.

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