A busca por uma vaga de emprego está cada vez mais dependente da forma como o currículo conversa com os sistemas de Inteligência Artificial. Segundo especialistas em recrutamento, cerca de 70% dos currículos enviados atualmente são eliminados ainda na primeira etapa de seleção, realizada por ferramentas automatizadas responsáveis por filtrar candidatos antes da avaliação de recrutadores.

O principal motivo não está necessariamente na falta de qualificação profissional. A reprovação costuma ocorrer quando o documento não apresenta palavras-chave, competências ou informações consideradas relevantes para a vaga anunciada. Como a IA analisa apenas o conteúdo explícito do currículo, experiências e habilidades que não estejam claramente descritas podem simplesmente deixar de ser consideradas.

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