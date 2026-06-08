Até 30 de maio, aproximadamente 500 mil doses haviam sido aplicadas no país, sendo a maior parte destinada a profissionais de saúde. Segundo dados oficiais, foram registradas 3.703 notificações de eventos adversos, o equivalente a 0,7% dos vacinados. Entre elas, 42 ocorrências apresentaram sinais de alerta considerados graves, representando apenas 0,008% do total de pessoas imunizadas.

O Ministério da Saúde determinou nesta segunda-feira (8) a suspensão temporária da vacinação contra a dengue com o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan após o registro de 2 óbitos suspeitos e outros eventos adversos graves em pessoas imunizadas. A medida tem caráter preventivo e permanecerá em vigor enquanto autoridades sanitárias aprofundam as investigações para verificar uma possível relação entre os casos e a vacina.

Dos 42 casos classificados como graves, três evoluíram para quadros considerados mais severos pelas autoridades de saúde. Um deles envolveu uma mulher de 39 anos que apresentou febre, dores musculares e náuseas seis dias após receber a vacina. O quadro evoluiu para dengue grave com choque, exigindo internação em unidade de terapia intensiva (UTI), mas a paciente se recuperou após tratamento médico.

Os dois casos que resultaram em morte são o principal foco da investigação. O primeiro ocorreu com uma mulher de 48 anos que desenvolveu sintomas compatíveis com dengue grave 19 dias após a imunização. Além das complicações típicas da doença, ela apresentou comprometimento neurológico associado a um quadro de meningoencefalite e não resistiu.

O segundo óbito foi registrado em um homem de 58 anos. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, ele apresentou febre cinco dias após receber a vacina e teve rápida evolução para dengue grave com choque refratário, condição em que o organismo não responde adequadamente às medidas terapêuticas. O paciente morreu após o agravamento do quadro clínico.