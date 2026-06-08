O que pode acontecer, em situações específicas, é a abertura de uma nova análise administrativa. Isso porque a renovação da CNH exige a realização de exames médicos que atestam condições físicas e mentais para dirigir, informação que pode despertar o interesse do INSS em verificar se a incapacidade que justificou o benefício continua existindo.

A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tem levantado dúvidas entre segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), especialmente entre aqueles que recebem benefícios por incapacidade. Apesar dos boatos que circulam nas redes sociais, atualizar a habilitação não resulta no cancelamento automático de aposentadorias ou auxílios pagos pelo órgão.

A principal dúvida dos segurados está na relação entre a aprovação nos exames da CNH e a manutenção dos benefícios previdenciários. No entanto, os dois processos seguem critérios diferentes e possuem finalidades distintas.

Enquanto a avaliação para renovação da habilitação verifica requisitos necessários para a condução segura de veículos, a perícia do INSS analisa a capacidade do segurado para exercer sua atividade profissional. Dessa forma, ser considerado apto para dirigir não representa, automaticamente, a recuperação da capacidade laboral nem serve como justificativa para interromper o pagamento de um benefício.

Revisão ocorre apenas em situações específicas

Os casos que costumam exigir maior atenção são os de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária, benefícios que dependem da comprovação contínua da condição de saúde do segurado. Se houver questionamentos durante uma análise administrativa, o INSS pode solicitar documentos complementares ou até convocar o beneficiário para uma nova perícia médica.