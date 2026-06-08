Entre os itens que deverão ser atingidos pela nova cobrança estão bebidas alcoólicas, refrigerantes, cigarros e apostas esportivas. O novo tributo substituirá o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), em vigor desde a década de 1960.

O governo federal confirmou que o Imposto Seletivo, conhecido como "imposto do pecado", começará a ser cobrado a partir de 2027. A medida faz parte da reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional e terá como objetivo aumentar a tributação sobre produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

Apesar da confirmação da entrada em vigor do imposto, as alíquotas ainda não foram definidas. Os percentuais de cobrança deverão ser debatidos e aprovados pelo Congresso Nacional até o fim deste ano.

Segundo dados utilizados pelo governo federal para justificar a medida, doenças relacionadas ao tabagismo geram um custo anual de R$ 153,5 bilhões aos cofres públicos, valor equivalente a 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB). Já os impactos do consumo de álcool resultaram em um custo de R$ 18,8 bilhões em 2019, considerando despesas no Sistema Único de Saúde (SUS) e perdas de produtividade, conforme levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) citado pelo Ministério da Saúde.

Representantes de setores produtivos acompanham a discussão sobre a regulamentação do imposto. No caso da cachaça, a carga tributária já representa mais de 80% do preço final do produto. Produtores afirmam que um aumento na tributação pode estimular o mercado ilegal e afetar postos de trabalho no setor.