A camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 conquistou reconhecimento internacional ao ser apontada como a segunda mais bonita do torneio por uma análise publicada pelo site esportivo americano The Athletic. O uniforme brasileiro ficou atrás apenas da seleção de Gana no ranking que avaliou os modelos das 48 equipes participantes da competição.

Uniforme brasileiro recebe elogios internacionais

Responsável pela avaliação, o jornalista esportivo Nick Miller destacou o visual do uniforme canarinho e comparou o modelo atual a versões históricas utilizadas pelo Brasil.

Segundo ele, a camisa remete a referências marcantes da trajetória da Seleção, especialmente ao uniforme utilizado na Copa do Mundo de 1986. O comentarista também mencionou semelhanças com a camisa da Copa América de 2004, elogiando o design adotado para o Mundial deste ano.