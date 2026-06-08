A camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 conquistou reconhecimento internacional ao ser apontada como a segunda mais bonita do torneio por uma análise publicada pelo site esportivo americano The Athletic. O uniforme brasileiro ficou atrás apenas da seleção de Gana no ranking que avaliou os modelos das 48 equipes participantes da competição.
Uniforme brasileiro recebe elogios internacionais
Responsável pela avaliação, o jornalista esportivo Nick Miller destacou o visual do uniforme canarinho e comparou o modelo atual a versões históricas utilizadas pelo Brasil.
Segundo ele, a camisa remete a referências marcantes da trajetória da Seleção, especialmente ao uniforme utilizado na Copa do Mundo de 1986. O comentarista também mencionou semelhanças com a camisa da Copa América de 2004, elogiando o design adotado para o Mundial deste ano.
VEJA MAIS
- Câncer de pâncreas: novo remédio dobra sobrevida de pacientes
- VÍDEO: Bebê fica trancado dentro de carro em Piracicaba
- XV perde invencibilidade no RJ e pega América no mata-mata
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Gana lidera ranking das camisas mais bonitas
A primeira colocação ficou com a seleção de Gana. O destaque foi para o conceito visual inspirado no kente, tradicional tecido artesanal do país africano, conhecido por suas cores vibrantes e forte valor cultural.
De acordo com a publicação, o desenho faz referência aos padrões associados à figura folclórica da aranha Anansi, elemento presente na cultura ganesa há séculos.
Outras seleções também se destacam
Além de Brasil e Gana, seleções tradicionais aparecem entre as mais bem avaliadas do ranking. Entre elas estão Inglaterra, Alemanha, Marrocos e Espanha.
Já a camisa da Croácia apareceu na última posição da lista. Segundo a análise, as alterações feitas no tradicional padrão quadriculado do uniforme não agradaram aos avaliadores.
Top 10 das camisas mais bonitas da Copa de 2026
1. Gana
2. Brasil
3. Inglaterra
4. Alemanha
5. Marrocos
6. Arábia Saudita
7. Espanha
8. Austrália
9. Bélgica
10. Cabo Verde
Tradição que atravessa gerações
Reconhecida mundialmente, a camisa amarela da Seleção Brasileira segue entre os símbolos mais marcantes do futebol. O destaque em rankings internacionais reforça a força da identidade visual brasileira às vésperas de mais uma disputa de Copa do Mundo.