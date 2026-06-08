09 de junho de 2026
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VAI BRASIL!

Camisa da Seleção Brasileira é eleita a 2ª mais bonita da Copa

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
O destaque em rankings internacionais reforça a força da identidade visual brasileira às vésperas de mais uma disputa de Copa do Mundo.
O destaque em rankings internacionais reforça a força da identidade visual brasileira às vésperas de mais uma disputa de Copa do Mundo.

A camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 conquistou reconhecimento internacional ao ser apontada como a segunda mais bonita do torneio por uma análise publicada pelo site esportivo americano The Athletic. O uniforme brasileiro ficou atrás apenas da seleção de Gana no ranking que avaliou os modelos das 48 equipes participantes da competição.

Uniforme brasileiro recebe elogios internacionais

Responsável pela avaliação, o jornalista esportivo Nick Miller destacou o visual do uniforme canarinho e comparou o modelo atual a versões históricas utilizadas pelo Brasil.

Segundo ele, a camisa remete a referências marcantes da trajetória da Seleção, especialmente ao uniforme utilizado na Copa do Mundo de 1986. O comentarista também mencionou semelhanças com a camisa da Copa América de 2004, elogiando o design adotado para o Mundial deste ano.

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Gana lidera ranking das camisas mais bonitas

A primeira colocação ficou com a seleção de Gana. O destaque foi para o conceito visual inspirado no kente, tradicional tecido artesanal do país africano, conhecido por suas cores vibrantes e forte valor cultural.

De acordo com a publicação, o desenho faz referência aos padrões associados à figura folclórica da aranha Anansi, elemento presente na cultura ganesa há séculos.

Outras seleções também se destacam

Além de Brasil e Gana, seleções tradicionais aparecem entre as mais bem avaliadas do ranking. Entre elas estão Inglaterra, Alemanha, Marrocos e Espanha.

Já a camisa da Croácia apareceu na última posição da lista. Segundo a análise, as alterações feitas no tradicional padrão quadriculado do uniforme não agradaram aos avaliadores.

Top 10 das camisas mais bonitas da Copa de 2026
    1. Gana
    2. Brasil
    3. Inglaterra
    4. Alemanha
    5. Marrocos
    6. Arábia Saudita
    7. Espanha
    8. Austrália
    9. Bélgica
    10. Cabo Verde

Tradição que atravessa gerações

Reconhecida mundialmente, a camisa amarela da Seleção Brasileira segue entre os símbolos mais marcantes do futebol. O destaque em rankings internacionais reforça a força da identidade visual brasileira às vésperas de mais uma disputa de Copa do Mundo.

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