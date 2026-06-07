A tarde deste sábado (6) foi de tensão em Piracicaba. No estacionamento de uma loja na Avenida 31 de Março, o desespero tomou conta: um bebê de só 5 meses ficou preso dentro do carro trancado.

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De acordo com as informações, a mãe fechou a porta e esqueceu a chave dentro, com a criança lá. Populares tentaram abrir, puxaram a porta, bateram no vidro, mas sem obter êxito.