A tarde deste sábado (6) foi de tensão em Piracicaba. No estacionamento de uma loja na Avenida 31 de Março, o desespero tomou conta: um bebê de só 5 meses ficou preso dentro do carro trancado.
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De acordo com as informações, a mãe fechou a porta e esqueceu a chave dentro, com a criança lá. Populares tentaram abrir, puxaram a porta, bateram no vidro, mas sem obter êxito.
Bombeiro foi acionado
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram em minutos, para a retirada do bebê do carro. A criança apresentava claros sinais de exposição ao calor a área interna do veículo.