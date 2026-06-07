09 de junho de 2026
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SUSTO NA 31

VÍDEO: Bebê fica trancado dentro de carro em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram o bebê do veículo.
Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram o bebê do veículo.

  A tarde deste sábado (6) foi de tensão em Piracicaba. No estacionamento de uma loja na Avenida 31 de Março, o desespero tomou conta: um bebê de só 5 meses ficou preso dentro do carro trancado.

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De acordo com as informações, a mãe fechou a porta e esqueceu a chave dentro, com a criança lá. Populares tentaram abrir, puxaram a porta, bateram no vidro, mas sem obter êxito.

Bombeiro foi acionado

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram em minutos, para a retirada do bebê do carro. A criança apresentava claros sinais de exposição ao calor a área interna do veículo.

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