Com a liderança do Grupo A14 já garantida, o time piracicabano entrou em campo sem a pressão do resultado. Já o Nova Iguaçu precisava vencer e torcer por uma combinação de resultados para seguir vivo na competição.

O XV de Piracicaba sofreu sua primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (7), no Rio de Janeiro, o Nhô Quim foi superado por 1 a 0 pelo Nova Iguaçu, pela última rodada da primeira fase da competição.

Empurrado pela necessidade, o time carioca começou a partida em ritmo intenso e criou as melhores oportunidades da etapa inicial, mas não conseguiu balançar as redes. O primeiro tempo terminou sem gols.

Logo no início da segunda etapa, Daniel Zavoli aproveitou a oportunidade e marcou o único gol da partida, colocando o Nova Iguaçu em vantagem. Atrás do placar, o XV tentou reagir, aumentou o volume ofensivo, mas encontrou dificuldades na criação e pouco ameaçou o goleiro adversário.

O Nova Iguaçu ainda esteve perto de ampliar, inclusive acertando a trave defendida por Victor Golas. Apesar da vitória, a equipe carioca acabou eliminada. Empatada em pontos com o Sampaio Corrêa, ficou atrás nos critérios de desempate, com um gol a menos.