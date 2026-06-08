09 de junho de 2026
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PRIMEIRA EDIÇÃO

Corrida Integração chega a Piracicaba com provas e caminhada

Por Ariadne Scarabello Mariano / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Criada pelo Grupo EP, a Corrida Integração é considerada uma das mais tradicionais provas de rua do interior paulista.
Criada pelo Grupo EP, a Corrida Integração é considerada uma das mais tradicionais provas de rua do interior paulista.

A tradicional Corrida Integração terá sua primeira edição em Piracicaba no dia 12 de julho de 2026. O evento esportivo contará com percursos de 10 km e 5 km, além de uma caminhada de 5 km, reunindo atletas profissionais, corredores amadores e participantes de todas as idades.

A largada e a chegada acontecerão no Parque do Engenho Central, um dos principais cartões-postais da cidade. A expectativa é atrair centenas de participantes da região e incentivar a prática de atividades físicas ao ar livre.

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Inscrições já iniciaram 

As inscrições iniciaram no dia, 24 de maio e seguem até 08 de julho. Os interessados poderão garantir participação de forma online, por meio do site oficial do circuito, clicando aqui.

A inscrição pela internet dará acesso a desconto especial, além do kit oficial da corrida.

Modalidades para diferentes perfis

A Corrida Integração Piracicaba oferecerá opções para diferentes níveis de condicionamento físico:

    • Corrida de 10 quilômetros;
    • Corrida de 5 quilômetros;
    • Caminhada de 5 quilômetros.

A proposta é incentivar tanto corredores experientes quanto pessoas que desejam participar de uma atividade recreativa e saudável.

Evento consagrado chega à cidade

Criada pelo Grupo EP, a Corrida Integração é considerada uma das mais tradicionais provas de rua do interior paulista. O circuito ganhou notoriedade com a edição realizada em Campinas, que em 2026 chega à sua 41ª realização.

Agora, Piracicaba passa a integrar o calendário da competição, ampliando as opções de eventos esportivos na região.

Serviço
Corrida Integração Piracicaba 2026
Data: 12 de julho de 2026
Horário: a partir das 7h
Local: Parque do Engenho Central

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