A tradicional Corrida Integração terá sua primeira edição em Piracicaba no dia 12 de julho de 2026. O evento esportivo contará com percursos de 10 km e 5 km, além de uma caminhada de 5 km, reunindo atletas profissionais, corredores amadores e participantes de todas as idades.
A largada e a chegada acontecerão no Parque do Engenho Central, um dos principais cartões-postais da cidade. A expectativa é atrair centenas de participantes da região e incentivar a prática de atividades físicas ao ar livre.
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Inscrições já iniciaram
As inscrições iniciaram no dia, 24 de maio e seguem até 08 de julho. Os interessados poderão garantir participação de forma online, por meio do site oficial do circuito, clicando aqui.
A inscrição pela internet dará acesso a desconto especial, além do kit oficial da corrida.
Modalidades para diferentes perfis
A Corrida Integração Piracicaba oferecerá opções para diferentes níveis de condicionamento físico:
• Corrida de 10 quilômetros;
• Corrida de 5 quilômetros;
• Caminhada de 5 quilômetros.
A proposta é incentivar tanto corredores experientes quanto pessoas que desejam participar de uma atividade recreativa e saudável.
Evento consagrado chega à cidade
Criada pelo Grupo EP, a Corrida Integração é considerada uma das mais tradicionais provas de rua do interior paulista. O circuito ganhou notoriedade com a edição realizada em Campinas, que em 2026 chega à sua 41ª realização.
Agora, Piracicaba passa a integrar o calendário da competição, ampliando as opções de eventos esportivos na região.
Serviço
Corrida Integração Piracicaba 2026
Data: 12 de julho de 2026
Horário: a partir das 7h
Local: Parque do Engenho Central