A tradicional Corrida Integração terá sua primeira edição em Piracicaba no dia 12 de julho de 2026. O evento esportivo contará com percursos de 10 km e 5 km, além de uma caminhada de 5 km, reunindo atletas profissionais, corredores amadores e participantes de todas as idades.

A largada e a chegada acontecerão no Parque do Engenho Central, um dos principais cartões-postais da cidade. A expectativa é atrair centenas de participantes da região e incentivar a prática de atividades físicas ao ar livre.

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