O Governo Federal prorrogou o prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.
Agora, os candidatos têm até o dia 12 de junho para garantir participação na principal porta de entrada para universidades públicas e programas de acesso ao ensino superior no país.
A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame. Além da ampliação do período de inscrição, o prazo para pagamento da taxa também foi estendido e poderá ser realizado até 17 de junho.
VEJA MAIS
- Raízen fecha maior acordo de recuperação extrajudicial do país
- Doação de R$ 46 mil reforça estrutura do Lar dos Velhinhos
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O valor da inscrição permanece em R$ 85 para os participantes que não obtiveram isenção. Apesar da mudança no calendário, as datas de aplicação das provas seguem mantidas para os dias 8 e 15 de novembro em todo o território nacional.
Novo cronograma do Enem 2026
Com a atualização divulgada pelo Inep, o calendário ficou definido da seguinte forma:
• Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho;
• Pagamento da taxa: até 17 de junho;
• Resultado do atendimento especializado: 19 de junho;
• Recursos: de 22 a 26 de junho;
• Resultado dos recursos: 3 de julho;
• Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.
Como fazer a inscrição
O processo deve ser realizado exclusivamente pela Página do Participante, clique aqui. Para concluir o cadastro, o candidato precisa:
• Informar dados pessoais e endereço;
• Solicitar atendimento especializado, se necessário;
• Optar pelo uso do nome social, quando aplicável;
• Escolher o idioma da prova de língua estrangeira;
• Selecionar o município onde fará o exame;
• Responder ao questionário socioeconômico;
• Efetuar o pagamento da taxa, quando não houver isenção.
Novidades para estudantes da rede pública
Uma das principais mudanças desta edição é a inscrição automática dos alunos matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública. A medida busca ampliar a participação dos concluintes e facilitar o acesso ao exame.
Mesmo com a pré-inscrição, os estudantes devem acessar o sistema para confirmar informações e concluir o processo de participação.
Atendimento especializado ampliado
O Inep também ampliou as condições para concessão de atendimento especializado durante a aplicação das provas.
Entre os candidatos que poderão solicitar suporte estão pessoas diagnosticadas com fibromialgia, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), crises de ansiedade e outros transtornos mentais previstos nas normas do exame.
Dependendo da documentação apresentada, os participantes poderão contar com recursos específicos de apoio, incluindo acompanhante ou cão de apoio emocional. Conforme as regras, o acompanhante permanecerá em ambiente reservado e será acionado apenas quando houver necessidade de assistência ao candidato.
Enem segue como principal acesso ao ensino superior
Além de possibilitar o ingresso em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a nota do Enem também pode ser utilizada para obtenção de bolsas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e financiamento estudantil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
O exame também passou a ter papel estratégico no monitoramento da qualidade do ensino médio brasileiro e na produção de indicadores educacionais utilizados pelo Governo Federal.