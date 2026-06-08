O Governo Federal prorrogou o prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.

Agora, os candidatos têm até o dia 12 de junho para garantir participação na principal porta de entrada para universidades públicas e programas de acesso ao ensino superior no país.

A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame. Além da ampliação do período de inscrição, o prazo para pagamento da taxa também foi estendido e poderá ser realizado até 17 de junho.