A apresentação faz parte de uma programação voltada ao público da cidade e da região durante o período de férias escolares. O evento é realizado pela Via Brasil, responsável pela organização da iniciativa.

O cantor Thiaguinho será a principal atração do evento "Alegra Piracicaba", que acontece no dia 18 de julho, a partir das 16h, no estacionamento do Shopping Piracicaba.

Com uma trajetória consolidada na música brasileira, Thiaguinho deve apresentar ao público canções que marcaram diferentes fases de sua carreira. A expectativa dos organizadores é reunir moradores de Piracicaba e de municípios vizinhos para acompanhar o show.

O estacionamento do Shopping Piracicaba foi escolhido para receber a estrutura do evento, que contará com área destinada ao público e serviços de apoio. Segundo a organização, a proposta é oferecer uma opção de entretenimento durante o mês de julho.

O show integra a agenda de eventos realizados na cidade ao longo do ano e reforça a utilização do espaço para apresentações musicais e atividades voltadas ao público regional.