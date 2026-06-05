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'ALEGRA PIRACICABA'

Shopping Piracicaba receberá show de Thiaguinho; VEJA QUANDO

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O evento acontecerá no dia 18 de julho, a partir das 16h, no estacionamento do Shopping Piracicaba
O evento acontecerá no dia 18 de julho, a partir das 16h, no estacionamento do Shopping Piracicaba

O cantor Thiaguinho será a principal atração do evento "Alegra Piracicaba", que acontece no dia 18 de julho, a partir das 16h, no estacionamento do Shopping Piracicaba.

A apresentação faz parte de uma programação voltada ao público da cidade e da região durante o período de férias escolares. O evento é realizado pela Via Brasil, responsável pela organização da iniciativa.

Saiba mais:

Com uma trajetória consolidada na música brasileira, Thiaguinho deve apresentar ao público canções que marcaram diferentes fases de sua carreira. A expectativa dos organizadores é reunir moradores de Piracicaba e de municípios vizinhos para acompanhar o show.

O estacionamento do Shopping Piracicaba foi escolhido para receber a estrutura do evento, que contará com área destinada ao público e serviços de apoio. Segundo a organização, a proposta é oferecer uma opção de entretenimento durante o mês de julho.

O show integra a agenda de eventos realizados na cidade ao longo do ano e reforça a utilização do espaço para apresentações musicais e atividades voltadas ao público regional.

Os ingressos já estão disponíveis para venda. Informações sobre setores, valores e formas de acesso podem ser consultadas nos canais oficiais do evento e da organização responsável.

Serviço

Alegra Piracicaba
Data: 18 de julho
Horário: a partir das 16h
Local: estacionamento do Shopping Piracicaba

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