Um motociclista de 24 anos, com uma Honda Fan preta, ficou ferido após colidir com uma saveiro branca, nesta sexta-feira (5), na avenida Raposo Tavares, com a Antônio Mendes de Barros Filho, em Piracicaba.

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O impacto jogou o rapaz longe, o capacete raspou no asfalto, causando vários ferimentos. O Samu chegou rapidamente e atendeu a vítima no meio da rua, encaminhando para a UPA do Piracicamirim.