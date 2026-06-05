A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 20h34 em uma casa na Rua Fernando Lopes. De acordo com a Polícia Militar, dois homens e uma mulher se envolveram na discussão. Em meio à briga, a vítima foi atingida por diversos golpes de faca. A idade do homem não foi divulgada.

O homem esfaqueado cerca de 15 vezes durante uma briga familiar na noite desta quinta-feira (4), no bairro Pauliceia, em Piracicaba, permanece internado em estado grave no Hospital dos Fornecedores de Cana.

Vizinhos ouviram os gritos e chamaram a PM. No local, os policiais encontraram o homem ferido. Ele recebeu os primeiros socorros do Samu e foi levado ao Hospital dos Fornecedores de Cana. Segundo a equipe médica, a vítima perdeu muito sangue e corre risco de morte.

O delegado de plantão e a Polícia Científica estiveram na residência para os trabalhos de perícia. O autor do crime fugiu após o ataque, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar ainda na mesma noite. Ele foi levado ao Plantão Policial.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e segue sob investigação. A motivação e as circunstâncias da briga ainda estão sendo apuradas.