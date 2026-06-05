A Cornélio Pires se tornou uma rodovia de alto risco. Em menos de um dia, dois cavalos morreram e dois homens foram parar no hospital em acidentes.
Na manhã desta sexta-feira (5) por volta das 7h, no km 41+500 da SP-127, um motociclista de 34 anos em uma Honda XR 190 deu de frente com um cavalo e ficou gravemente ferido.
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O impacto foi brutal, com o motoqueiro caindo a moto e ficando estirado no chão, com múltiplos ferimentos. O Samu chegou rapidamente e levou o homem em estado grave para o Hospital dos Fornecedores de Cana. O cavalo morreu no canteiro central.
Mais aimais na pista
Testemunha viram três cavalos na pista, no momento da batida, por volta das 7h da manhã.
Na tarde de ontem (4), quinta-feira de Corpus Christi, um caminhão já tinha atropelado outro cavalo na mesma rodovia. O caminhoneiro quebrou a clavícula e o animal também morreu na hora, largado no acostamento.