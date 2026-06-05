A Cornélio Pires se tornou uma rodovia de alto risco. Em menos de um dia, dois cavalos morreram e dois homens foram parar no hospital em acidentes.

Na manhã desta sexta-feira (5) por volta das 7h, no km 41+500 da SP-127, um motociclista de 34 anos em uma Honda XR 190 deu de frente com um cavalo e ficou gravemente ferido.

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