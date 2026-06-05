A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 entra na reta final para a Seleção Brasileira. Neste sábado (6), às 19h, o Brasil enfrenta o Egito no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, em seu último amistoso antes da estreia diante do Marrocos, marcada para o dia 13 de junho.

O duelo será a principal oportunidade para Carlo Ancelotti observar sua formação considerada ideal em condições de jogo. Após utilizar diferentes alternativas na goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, o treinador italiano passa a contar com todos os atletas convocados e busca definir os últimos ajustes para o início da caminhada rumo ao hexacampeonato mundial.