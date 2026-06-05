A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 entra na reta final para a Seleção Brasileira. Neste sábado (6), às 19h, o Brasil enfrenta o Egito no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, em seu último amistoso antes da estreia diante do Marrocos, marcada para o dia 13 de junho.
O duelo será a principal oportunidade para Carlo Ancelotti observar sua formação considerada ideal em condições de jogo. Após utilizar diferentes alternativas na goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, o treinador italiano passa a contar com todos os atletas convocados e busca definir os últimos ajustes para o início da caminhada rumo ao hexacampeonato mundial.
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Força máxima e adversário de respeito
A preparação brasileira ganhou reforço ao longo da semana com a chegada de jogadores que estavam envolvidos em compromissos na Europa. Entre eles estão Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, nomes que ampliam as opções de Ancelotti para montar a equipe titular.
Do outro lado estará uma seleção experiente e acostumada a grandes competições. Maior vencedora da Copa Africana de Nações, com sete conquistas, a equipe egípcia chega embalada após uma campanha consistente nas Eliminatórias Africanas e aposta na liderança de Mohamed Salah para desafiar os brasileiros.
Onde assistir e prováveis escalações
Os torcedores poderão acompanhar Brasil x Egito ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay e também pela GE TV, no YouTube.
Provável escalação do Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
Provável escalação do Egito: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia e Mohamed Ahmed Fotouh; Marwan Attia, Emam Ashour e Zizo; Mohamed Salah, Omar Marmoush e Trezeguet. Técnico: Hossam Hassan.
Com estrelas dos dois lados e clima de Copa do Mundo, o amistoso promete ser um importante termômetro para avaliar o momento das seleções a poucos dias do início do principal torneio do futebol mundial.