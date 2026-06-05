Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo de 2026, a Fifa divulgou uma série de regras que os torcedores precisarão seguir para acompanhar as partidas nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá. Entre as principais restrições estão a proibição de vuvuzelas, garrafas reutilizáveis de água, lasers e outros objetos considerados inadequados para o ambiente das arenas.
O descumprimento das normas poderá resultar em impedimento de entrada ou até expulsão do estádio. As medidas fazem parte do código de conduta criado pela entidade para reforçar a segurança, a organização e a experiência do público durante o maior torneio de futebol do planeta.
VEJA MAIS:
- Piracicabano conquista vice no Pentatlo de Lançamentos
- Lula sanciona lei que permite renovação automática da CNH
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Adeus ao barulho das vuvuzelas
Um dos vetos que mais chama atenção envolve as vuvuzelas, instrumento que se tornou símbolo da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Além delas, apitos, buzinas de ar comprimido e outros equipamentos capazes de produzir ruídos excessivos também não serão permitidos nas arquibancadas.
Segundo a Fifa, a restrição busca evitar interferências na comunicação dentro de campo, nas transmissões televisivas e na experiência dos próprios espectadores. A proibição valerá para todas as 16 cidades que receberão partidas do torneio.
O que mais está proibido
A lista de itens vetados inclui ainda garrafas reutilizáveis levadas pelos próprios torcedores. Quem for aos jogos precisará seguir as regras específicas de cada arena para o consumo de água e bebidas dentro dos estádios.
Apontadores a laser também estão proibidos por representarem risco para atletas, árbitros e demais participantes do evento. O regulamento ainda determina que pinturas corporais e tatuagens não substituem roupas. Dessa forma, pessoas que estiverem sem vestimentas adequadas ou tentarem invadir o gramado poderão ser retiradas imediatamente pelas equipes de segurança.
A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história, reunindo 48 seleções. A competição acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com abertura no tradicional Estádio Azteca, na Cidade do México. O Brasil estreia em 13 de junho contra o Marrocos, às 19h, no MetLife Stadium. Depois, enfrenta o Haiti no dia 19 de junho, na Filadélfia, e encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia, em 24 de junho, em Miami.