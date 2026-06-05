Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo de 2026, a Fifa divulgou uma série de regras que os torcedores precisarão seguir para acompanhar as partidas nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá. Entre as principais restrições estão a proibição de vuvuzelas, garrafas reutilizáveis de água, lasers e outros objetos considerados inadequados para o ambiente das arenas.

O descumprimento das normas poderá resultar em impedimento de entrada ou até expulsão do estádio. As medidas fazem parte do código de conduta criado pela entidade para reforçar a segurança, a organização e a experiência do público durante o maior torneio de futebol do planeta.

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Adeus ao barulho das vuvuzelas