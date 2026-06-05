Motoristas que mantêm um histórico limpo no trânsito passam a contar com um processo mais simples para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, sem vetos, a lei que permite a renovação automática do documento para os chamados bons condutores. A medida foi publicada nesta sexta-feira (5) no Diário Oficial da União e transforma em regra permanente uma mudança que já vinha sendo aplicada desde dezembro de 2025 por meio de medida provisória.

De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), cerca de 2 milhões de motoristas já foram beneficiados pela renovação automática durante o período em que a medida esteve em vigor de forma provisória. A nova legislação também consolida a CNH digital como principal formato do documento, deixando a emissão da versão física como opcional e sujeita à cobrança de taxa.

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