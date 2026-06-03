O atleta piracicabano Marcos Leme, de 63 anos, voltou a representar Piracicaba com destaque no atletismo master. No último domingo (31), ele conquistou o vice-campeonato da categoria M60 no 3º Pentatlo de Lançamentos, disputado em Piedade (SP), reunindo 73 competidores de diferentes regiões do país.

Representando a SELAM (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), Marcos enfrentou uma das categorias mais concorridas do evento, com 12 atletas entre 60 e 64 anos. A competição começou às 10h e só terminou às 18h45, exigindo resistência física e concentração ao longo de quase nove horas de disputas.

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