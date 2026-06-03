O atleta piracicabano Marcos Leme, de 63 anos, voltou a representar Piracicaba com destaque no atletismo master. No último domingo (31), ele conquistou o vice-campeonato da categoria M60 no 3º Pentatlo de Lançamentos, disputado em Piedade (SP), reunindo 73 competidores de diferentes regiões do país.
Representando a SELAM (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), Marcos enfrentou uma das categorias mais concorridas do evento, com 12 atletas entre 60 e 64 anos. A competição começou às 10h e só terminou às 18h45, exigindo resistência física e concentração ao longo de quase nove horas de disputas.
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Mesmo não repetindo o título conquistado em 2025, Marcos comemorou o resultado. Segundo ele, todas as suas marcas foram superiores às registradas na edição anterior, demonstrando evolução técnica e física na modalidade.
O primeiro lugar ficou com Josenilton Paixão, vice-campeão sul-americano master no Chile em 2025. Já o terceiro colocado foi Antônio Balbuena, quarto colocado no mesmo campeonato continental. Diante de adversários com currículo internacional, o vice-campeonato foi considerado um excelente resultado pelo atleta piracicabano.
Próximo desafio já tem data
O Pentatlo de Lançamentos reúne cinco provas tradicionais do atletismo: lançamento do martelo, arremesso de peso, lançamento do disco, lançamento do dardo e lançamento do martelete. Cada competidor realiza três tentativas em cada modalidade, com a melhor marca sendo considerada para a pontuação final.
Sem muito tempo para descanso, Marcos já direciona o foco para sua próxima competição. Entre os dias 10 e 12 de julho, ele participará do 58º Campeonato Paulista de Atletismo Master, que será realizado no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. O atleta também destacou a importância da divulgação esportiva para incentivar mais pessoas a praticarem atividades físicas e conhecerem o universo das competições master.