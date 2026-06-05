A previsão indica que as temperaturas começarão a cair gradualmente ao longo do fim de semana, principalmente durante a noite e a madrugada. As manhãs devem ser marcadas por temperaturas mais baixas, exigindo maior atenção de quem sai de casa para trabalhar, estudar ou realizar atividades ao ar livre nas primeiras horas do dia.

Piracicaba terá mudança nas condições do tempo nos próximos dias. Segundo dados meteorológicos, uma queda nas temperaturas está prevista para o fim de semana, com possibilidade de os termômetros registrarem mínimas de até 9°C entre domingo (7) e segunda-feira (8).

Apesar do frio nas madrugadas e no início das manhãs, as temperaturas tendem a subir ao longo do dia. As máximas previstas variam entre 25°C e 26°C, proporcionando um contraste entre os períodos mais frios e os mais quentes. O aquecimento gradual ocorre com a presença do sol durante a tarde.

De acordo com os institutos de meteorologia, a mudança é resultado da atuação de uma massa de ar frio que avança sobre o estado de São Paulo. O fenômeno deve influenciar diversas regiões paulistas, incluindo Piracicaba, contribuindo para a redução das temperaturas, especialmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

A previsão para o período não indica chuva, mantendo o tempo estável e firme na maior parte dos dias. Ainda assim, as condições climáticas podem sofrer alterações, motivo pelo qual os órgãos meteorológicos recomendam o acompanhamento frequente das atualizações da previsão do tempo.