Dados do Ministério da Saúde apontam que as infecções respiratórias agudas estão entre os principais desafios no primeiro ano de vida. Durante os períodos de sazonalidade, elas podem representar grande parte dos casos de bronquiolite e pneumonia. Entre os vírus que mais preocupam está o vírus sincicial respiratório (VSR), frequentemente associado a quadros respiratórios em bebês e internações de prematuros.

As temperaturas mais baixas e o ar seco típicos desta época do ano acendem um alerta para a saúde dos bebês e das crianças pequenas. Com o sistema imunológico ainda em desenvolvimento, os pequenos ficam mais vulneráveis a infecções respiratórias, irritações na pele e desconfortos causados pelas mudanças climáticas, tornando alguns cuidados diários ainda mais importantes.

Mesmo nos dias mais frios, o banho continua sendo essencial para a higiene e o bem-estar das crianças. A recomendação é utilizar água morna, entre 35°C e 36°C, e evitar banhos prolongados, já que o contato excessivo com a água pode favorecer o ressecamento da pele.

Após o banho, a hidratação corporal ganha ainda mais importância. A pele dos bebês é naturalmente mais sensível e tende a sofrer com a baixa umidade do ar. Produtos específicos para a faixa etária ajudam a preservar a barreira natural da pele e a reduzir irritações comuns durante o período seco.

Hidratação, alimentação e ambientes saudáveis

A queda das temperaturas costuma diminuir a sensação de sede, mas a hidratação continua sendo indispensável. Para bebês com menos de seis meses, o leite materno já fornece a quantidade necessária de líquidos. Já as crianças que iniciaram a introdução alimentar devem receber água regularmente, sempre seguindo a orientação pediátrica.