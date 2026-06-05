Dados do STJ mostram que Campbell recebeu R$ 141 mil em abril deste ano. Nos meses anteriores, os pagamentos foram de R$ 122 mil em março e R$ 127 mil em fevereiro. Os valores superam o teto constitucional de R$ 46,3 mil, equivalente ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O corregedor nacional de Justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell, voltou ao centro das discussões sobre remuneração no Judiciário após afirmar que não considera receber um salário compatível com a quantidade de trabalho desempenhada ao longo de sua carreira. A declaração ocorreu durante entrevista concedida no Fórum de Lisboa, em Portugal, e ganhou ampla repercussão após a divulgação de seus vencimentos mais recentes.

Ao comentar a remuneração da magistratura, Campbell defendeu que o salário recebido não reflete o volume de processos analisados durante sua atuação no STJ. Segundo ele, ao longo de 18 anos na Corte, mais de 130 mil recursos passaram por seu gabinete e foram julgados sob sua responsabilidade.

O ministro ressaltou que poucos magistrados no mundo teriam alcançado uma marca semelhante e argumentou que a produtividade exigida dos integrantes dos tribunais superiores brasileiros é excepcional quando comparada à realidade de outros países. Na avaliação dele, a remuneração deveria considerar não apenas o cargo ocupado, mas também a carga de trabalho e a relevância das decisões produzidas para o país.

Debate sobre teto salarial ganha força

A fala ocorreu justamente em um momento de mudanças nas regras que tratam da remuneração de magistrados e membros do Ministério Público. Em março, o STF definiu novos parâmetros para limitar pagamentos acima do teto constitucional, restringindo a concessão de benefícios e verbas indenizatórias sem previsão legal específica.