Os resultados indicam que o remédio ajuda a desacelerar o comprometimento da função renal e pode reduzir o risco de complicações graves, aumentando as chances de os pacientes adiarem tratamentos mais invasivos, como a diálise ou até mesmo o transplante de rins.

A busca por tratamentos capazes de evitar a progressão da doença renal crônica ganhou um importante aliado. Um estudo publicado no prestigiado periódico científico New England Journal of Medicine revelou que a finerenona, medicamento já utilizado para proteger os rins de pacientes com diabetes tipo 2, também pode beneficiar pessoas que não convivem com a doença.

A finerenona age bloqueando de forma seletiva receptores presentes em células dos rins e de outros órgãos. Quando ativados em excesso, esses receptores favorecem processos inflamatórios e cicatrizes nos tecidos, contribuindo para a piora gradual da doença renal crônica.

No estudo, 1.584 adultos com doença renal crônica e excesso de proteínas na urina participaram de um acompanhamento que durou cerca de 32 meses. Nenhum deles tinha diagnóstico de diabetes. Todos recebiam os tratamentos considerados essenciais para a condição, mas parte do grupo passou a utilizar a finerenona, enquanto os demais receberam placebo.

Resultados animadores para milhões de pessoas

Ao final da pesquisa, os pacientes tratados com o medicamento apresentaram uma perda mais lenta da função dos rins. Embora a diferença observada possa parecer discreta em números absolutos, especialistas consideram o resultado relevante por se tratar de uma doença que costuma avançar de forma contínua ao longo dos anos.