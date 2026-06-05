De acordo com o relato, um dos clientes do advogado, que trabalha como caminhoneiro, foi abordado pelos criminosos e acabou fornecendo dados bancários durante a conversa. Após seguir as orientações recebidas pelos golpistas, ele constatou movimentações em sua conta e registrou perda financeira de R$ 47 mil.

Um grupo de criminosos utilizou a foto de um advogado de Cubatão (SP) para se passar pelo profissional e aplicar golpes por meio do WhatsApp. Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, uma das vítimas sofreu um prejuízo de R$ 47 mil após realizar transferências bancárias aos suspeitos.

As investigações apontam que os suspeitos fariam parte de uma quadrilha especializada em fraudes envolvendo processos judiciais. O grupo utilizava de forma indevida o nome, a imagem e a identidade profissional do advogado para ganhar a confiança das vítimas e obter informações pessoais e bancárias.

Segundo o boletim de ocorrência, os contatos eram realizados por meio do WhatsApp. O número utilizado pelos criminosos exibia a foto de perfil do advogado e era apresentado como um canal oficial de comunicação. Durante as conversas, os suspeitos informavam que os clientes teriam valores a receber em ações judiciais supostamente já concluídas.

Após o primeiro contato, os criminosos solicitavam dados bancários e alegavam que seriam necessárias transferências para liberar indenizações, custas processuais ou outros pagamentos relacionados aos processos. Convencidas pela abordagem, algumas vítimas realizavam as operações financeiras solicitadas.