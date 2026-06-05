A conclusão do julgamento sobre a morte de Henry Borel voltou a provocar forte repercussão nacional. Após a decisão do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, o pai do menino, Leniel Borel, manifestou indignação com o resultado e afirmou que a Justiça falhou com o filho.

“Mataram meu filho pela terceira vez”, declarou Leniel em nota divulgada após o encerramento do processo, que resultou na condenação do ex-vereador Jairinho e na concessão de perdão judicial à mãe da criança, Monique Medeiros.

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