O pós feriado de Corpus Christi costuma gerar dúvidas entre trabalhadores e empregadores, especialmente em relação à sexta-feira que sucede a celebração. Embora muitas empresas adotem a chamada "emenda de feriado", nem sempre quem trabalha nesse dia tem direito a pagamento extra ou folga compensatória.

Ao contrário do que muitos imaginam, a sexta-feira posterior a Corpus Christi não é considerada feriado na maior parte do país. Em regra, trata-se de um dia útil normal, salvo quando o empregador decide conceder folga ou quando há previsão específica em acordos coletivos.

Por esse motivo, trabalhar na sexta-feira não garante automaticamente qualquer benefício adicional ao empregado.

Quando existe direito à compensação?

Os direitos relacionados ao período de Corpus Christi costumam estar vinculados ao trabalho realizado no próprio feriado, e não ao dia seguinte.

Antes de considerar que possui direito a alguma compensação, o trabalhador deve verificar alguns pontos importantes:

• Se a sexta-feira foi considerada dia útil ou ponto facultativo;

• Se existe acordo ou convenção coletiva prevendo regras específicas;

• Se a empresa utiliza banco de horas ou sistema de compensação;

• Quais orientações foram formalmente comunicadas pelo empregador.

Cada situação pode gerar consequências diferentes para a jornada e para a remuneração.

Expediente normal segue regras comuns

Nas empresas que mantêm as atividades normalmente após Corpus Christi, a sexta-feira é tratada como qualquer outro dia de trabalho.

Nesses casos, não há previsão de pagamento em dobro nem concessão obrigatória de folga compensatória. A jornada segue as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo limites de horário, intervalos e eventual pagamento de horas extras.

Como funciona a emenda de feriado