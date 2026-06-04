O feriado desta quinta-feira (4) amanheceu diferente em muitas ruas na região de Piracicaba. Em vez de carros, hóstias. Em vez de buzinas, sinos. Em vez de asfalto cinza, tapetes colorido de serragem, sal grosso e muita fé.
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O Corpus Christi de 2026 devolveu às ruas uma cena que resiste ao tempo e à secularização: milhares de fiéis ajoelhados diante de um Deus que, segundo a doutrina católica, sai do altar para abençoar a cidade.
Na Catedral de Santo Antônio, sede da Diocese de Piracicaba, o termômetro da devoção foi literal. A missa das 9h reuniu muitas pessoas, com fiéis assistindo à celebração das escadarias, com cadeiras improvisadas. Sinal de que a prática religiosa segue mobilizando cada dia mais
Na Paróquia Imaculada Conceição da Vila Rezende, seguindo a tradição,o colorido e a dimensão dos tapetes despertaram a atenção e admiração não só dos fiéis, mas populares em geral, que paravam seus carros para captar imagens com seus celulares.
Em entrevistas exclusiva do Jornal de Piracicaba, Padre Inácio Cusmano e o Giácomo Carlos citaram a decoração em homenagem à Festa do Divino e à Carlo Acutis, ressaltando o talento e empenho do grupo de crisma. "Hoje estavam envolvidas na ação entre 80 e 100 pessoas, desde à meia-noite até o fim desta manhã", frisou o pároco.
" É um dia muito importante, em que celebramos o sangue e o corpo de Jesus Cristo", concluiu o Giácono.
Do lado de fora de paróquias no centro, na Paulicia, São Judas, Vila Rezende em muitos outros bairros, o espetáculo foi plástico. Ruas inteiras se transformaram em painéis a céu aberto. Ostensórios, cálices, imagens do Divino, de Carlos Acutis e frases eucarísticas foram desenhados no chão com pigmentos, flores e pó de café.
Em Águas de São Pedro, a cena se repetiu no entorno da Igreja Matriz Imaculada Conceição. Ali, a comunidade também se organizou desde a madrugada para estender os tapetes que, segundo a CNBB, simbolizam acolhimento e reverência ao Corpo de Cristo.