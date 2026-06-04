O Corpus Christi de 2026 devolveu às ruas uma cena que resiste ao tempo e à secularização: milhares de fiéis ajoelhados diante de um Deus que, segundo a doutrina católica, sai do altar para abençoar a cidade.

O feriado desta quinta-feira (4) amanheceu diferente em muitas ruas na região de Piracicaba. Em vez de carros, hóstias. Em vez de buzinas, sinos. Em vez de asfalto cinza, tapetes colorido de serragem, sal grosso e muita fé.

Na Catedral de Santo Antônio, sede da Diocese de Piracicaba, o termômetro da devoção foi literal. A missa das 9h reuniu muitas pessoas, com fiéis assistindo à celebração das escadarias, com cadeiras improvisadas. Sinal de que a prática religiosa segue mobilizando cada dia mais

Na Paróquia Imaculada Conceição da Vila Rezende, seguindo a tradição,o colorido e a dimensão dos tapetes despertaram a atenção e admiração não só dos fiéis, mas populares em geral, que paravam seus carros para captar imagens com seus celulares.

Em entrevistas exclusiva do Jornal de Piracicaba, Padre Inácio Cusmano e o Giácomo Carlos citaram a decoração em homenagem à Festa do Divino e à Carlo Acutis, ressaltando o talento e empenho do grupo de crisma. "Hoje estavam envolvidas na ação entre 80 e 100 pessoas, desde à meia-noite até o fim desta manhã", frisou o pároco.